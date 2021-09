Sécurité routière : 30 véhicules contrôlés et 26 infractions relevées près de Dieppe

Quinze fonctionnaires - 7 du commissariat de Dieppe et 8 motards de la CRS actuellement en renfort - ont pris position, entre 14h30 et 18h30, sur deux grands axes routiers : la RD915 à Saint-Aubin-sur-Scie (rond-point du Val-Gosset) puis la RD 925 à Neuville-lès-Dieppe.



Une trentaine de véhicules et leurs conducteurs ont été contrôlés au total. Lors des vérifications, les policiers ont été amenés à relever trois infractions délictuelles, deux défauts d’assurance et un défaut de permis.