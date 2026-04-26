Sainte-Agathe-d’Aliermont : un parapentiste coincé dans un arbre à dix mètres du sol

SEINE-MARITIME

Un parapentiste a mobilisé d’importants moyens de secours ce dimanche 26 avril à Sainte-Agathe-d’Aliermont, dans le secteur de Dieppe. L’homme s’est retrouvé suspendu dans un arbre, route de la Preuse.