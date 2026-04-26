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Sainte-Agathe-d’Aliermont : un parapentiste coincé dans un arbre à dix mètres du sol

SEINE-MARITIME


Dimanche 26 Avril 2026 - 16:24

Un parapentiste a mobilisé d’importants moyens de secours ce dimanche 26 avril à Sainte-Agathe-d’Aliermont, dans le secteur de Dieppe. L’homme s’est retrouvé suspendu dans un arbre, route de la Preuse.




Illustration © stevebac/Pixabay
Illustration © stevebac/Pixabay
Les secours ont été engagés ce dimanche vers 14 h 25 après un appel signalant un accident de parapente, route de la Preuse. Le pilote de l'engin était bloqué dans un arbre, à une dizaine de mètres du sol. Le parapentiste était retenu par ses suspentes, incapable de redescendre par ses propres moyens.

Hélitreuillé par Dragon 76

Face à la configuration des lieux et à la hauteur de l’intervention, une équipe spécialisée en secours en milieux périlleux a été dépêchée sur place, appuyée par l’hélicoptère Dragon 76. La victime a finalement été hélitreuillée en sécurité.

Au total, 17 sapeurs-pompiers et sept engins ont été mobilisés pour cette opération délicate. Après sa prise en charge, l’homme, légèrement blessé, a été transporté non médicalisé vers le centre hospitalier de Dieppe.




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