Sainte-Agathe-d’Aliermont : un parapentiste coincé dans un arbre à dix mètres du sol

Les secours ont été engagés ce dimanche vers 14 h 25 après un appel signalant un accident de parapente, route de la Preuse. Le pilote de l'engin était bloqué dans un arbre, à une dizaine de mètres du sol. Le parapentiste était retenu par ses suspentes, incapable de redescendre par ses propres moyens.
Hélitreuillé par Dragon 76
Face à la configuration des lieux et à la hauteur de l’intervention, une équipe spécialisée en secours en milieux périlleux a été dépêchée sur place, appuyée par l’hélicoptère Dragon 76. La victime a finalement été hélitreuillée en sécurité.
Au total, 17 sapeurs-pompiers et sept engins ont été mobilisés pour cette opération délicate. Après sa prise en charge, l’homme, légèrement blessé, a été transporté non médicalisé vers le centre hospitalier de Dieppe.
Au total, 17 sapeurs-pompiers et sept engins ont été mobilisés pour cette opération délicate. Après sa prise en charge, l’homme, légèrement blessé, a été transporté non médicalisé vers le centre hospitalier de Dieppe.