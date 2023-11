Rouen : les sapeurs-pompiers mobilisés pour un incendie au 5ème étage d’un immeuble

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce samedi vers 13 heures à Rouen pour un incendie dans un immeuble de l’avenue de Grammont.



Des flammes et des fumées se dégageaient d’un appât situé au cinquième et avant dernier étage de l’immeuble.



Il s’est avéré que le feu, dont l’origine n’a pas été précisée, s’était déclaré dans le salon du logement. Il a été éteint au moyen d’une lance à incendie.



La nature des dégâts va contraindre le relogement des trois occupants dans le cercle familial, indique le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76).



L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers avec 5 engins.