Rouen : il suivait une femme dans la rue en exhibant son sexe, l’homme est interpellé

Dimanche, dans l’après-midi, une femme déclarant être importunée par un exhibitionniste, a sollicité l’intervention de la police sur les Hauts de Rouen (Seine-Maritime).



La victime âgée de 30 ans venait de sortir de chez elle quand elle s’est aperçue, arrivée rue Albert-Dupuis, qu’elle était suivie par un homme au comportement bizarre.



Intriguée, la femme a accéléré le pas, mais à chaque fois qu’elle se retournait l’individu sortait son sexe et s’exhibait tout en la regardant fixement. Jusqu’au moment où ce dernier l’a rattrapée et saisie par le bras. La trentenaire a alors réussi à s’échapper et à prévenir police secours, relate une source judiciaire.