Résultat inédit des municipales à Val-de-Scie : la loi tranche, les internautes contestent

Christian Suronne et Adèle Bourgis totalisent chacun 642 voix soit 47,35% des suffrages exprimés, un cas d'égalité rarissime.
Après l’annonce des résultats — 642 voix pour chacune des deux listes — et l’attribution de vingt-et-un des vingt-sept sièges à pourvoir en faveur de la liste du maire sortant, Christian Suronne, 79 ans et élu depuis 1977, les commentaires publiés sur la page Facebook d'InfoNormandie traduisent un mélange de surprise et de contestation. Beaucoup découvrent ou redécouvrent une règle électorale jugée peu connue et difficile à accepter dans ce contexte.
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Municipales 2026. Avec 642 voix chacun, l’égalité départagée par la règle de l’âge à Val-de-Scie
Une première tendance se dégage nettement : le sentiment d’injustice. Plusieurs de nos lecteurs estiment que la répartition des sièges (21 pour la liste de Christian Suronne, 6 pour celle d'Adèle Bourgis) ne reflète pas fidèlement le vote des électeurs. L’idée qu’un critère comme l’âge moyen puisse départager deux listes à égalité est perçue comme « discutable » ou « peu logique », certains allant jusqu’à évoquer une règle « d’un autre temps ».
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Entre critique de la règle et débat sur l’âge en politique
Au-delà du cadre légal, les réactions se cristallisent aussi autour de la question de l’âge. De nombreux commentaires pointent le fait que la liste victorieuse serait plus âgée, certains y voyant un frein au renouvellement politique. L’appel à « laisser la place aux jeunes » revient régulièrement, avec, en filigrane, l’idée d’un besoin de dynamisme et de renouvellement dans la gestion locale.
À l’inverse, quelques voix relativisent cette approche, rappelant que l’expérience ne doit pas être disqualifiée au seul critère de l’âge. Mais ces prises de position restent minoritaires dans l’ensemble des réactions observées.
Autre point récurrent : la remise en cause du cadre électoral lui-même. Des internautes suggèrent des alternatives, comme l’organisation d’un nouveau vote entre les deux listes arrivées ex æquo, voire l’instauration de limites d’âge ou de mandats. Certains évoquent même la nécessité d’une réforme plus globale du système pour éviter ce type de situation.
À l’inverse, quelques voix relativisent cette approche, rappelant que l’expérience ne doit pas être disqualifiée au seul critère de l’âge. Mais ces prises de position restent minoritaires dans l’ensemble des réactions observées.
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Une décision légale, mais difficilement acceptée
Enfin, une partie des commentaires adopte une posture plus pragmatique, rappelant que la règle appliquée est conforme au Code électoral, même si elle peut surprendre. D’autres soulignent le rôle indirect de la troisième liste, dont le score marginal aurait pesé dans l’équilibre final.
Au total, ces réactions illustrent une tension classique entre légalité et perception démocratique. Si la décision ne souffre d’aucune contestation juridique, elle interroge une partie des citoyens sur la manière dont leur vote est traduit en représentation locale — et relance, au passage, le débat sur les règles du jeu électoral.
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A SAVOIR
Val-de-Scie est une commune nouvelle de Seine-Maritime, née le 1er janvier 2019 de la fusion d’Auffay, Cressy et Sévis. Elle compte environ 2 530 habitants.
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