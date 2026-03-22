Municipales 2026. Avec 642 voix chacun, l’égalité départagée par la règle de l’âge à Val-de-Scie

L’article L. 262 du Code électoral prévoit qu’au second tour, la liste arrivée en tête obtient d’abord la moitié des sièges à pourvoir, arrondie à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, cette prime majoritaire revient à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.



À Val-de-Scie, ce critère avantage la liste de Christian Suronne, dont la moyenne d’âge est de 57 ans, contre 48 ans pour celle d’Adèle Bourgis. Résultat : 14 des 27 sièges du conseil municipal lui reviennent d’emblée.



Les 13 sièges restants sont ensuite répartis à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste d’Arnaud Dubois franchit bien ce seuil de 5 %, mais n’obtient finalement aucun siège dans cette répartition.