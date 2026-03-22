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Municipales 2026. Avec 642 voix chacun, l’égalité départagée par la règle de l’âge à Val-de-Scie

SEINE-MARITIME



Dimanche 22 Mars 2026 - 22:35



Cas rarissime en Seine-Maritime : à Val-de-Scie, les deux listes arrivées en tête au second tour des municipales 2026 ont obtenu exactement le même nombre de voix. Le Code électoral a donc dû être appliqué à la lettre pour attribuer les sièges.



Christian Suronne, dont c'est le 9ème mandat, s'est retrouvé à égalité de voix avec Adèle Bourgis (Photos X et Facebook)
Christian Suronne, dont c'est le 9ème mandat, s'est retrouvé à égalité de voix avec Adèle Bourgis (Photos X et Facebook)
À Val-de-Scie, en Seine-Maritime, le second tour des élections municipales 2026 a débouché sur une situation exceptionnelle. À l’issue du recomptage, la liste du maire sortant Christian Suronne et celle menée par Adèle Bourgis se retrouvent strictement à égalité, avec 642 voix chacune, soit 47,35 % des suffrages. La troisième liste, conduite par Arnaud Dubois, recueille 72 voix, soit 5,31 %.

Une telle égalité parfaite entre les deux listes de tête est extrêmement rare. Dans ce cas de figure, ce n’est pas un nouveau vote qui tranche, mais le Code électoral, qui prévoit une mécanique très précise de répartition des sièges précise la préfecture ce soir dans un communiqué..

Départagés par la moyenne d’âge

Municipales 2026. Avec 642 voix chacun, l’égalité départagée par la règle de l’âge à Val-de-Scie
L’article L. 262 du Code électoral prévoit qu’au second tour, la liste arrivée en tête obtient d’abord la moitié des sièges à pourvoir, arrondie à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, cette prime majoritaire revient à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

À Val-de-Scie, ce critère avantage la liste de Christian Suronne, dont la moyenne d’âge est de 57 ans, contre 48 ans pour celle d’Adèle Bourgis. Résultat : 14 des 27 sièges du conseil municipal lui reviennent d’emblée.

Les 13 sièges restants sont ensuite répartis à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste d’Arnaud Dubois franchit bien ce seuil de 5 %, mais n’obtient finalement aucun siège dans cette répartition.

21 sièges pour la liste du maire sortant

Au terme du calcul, Christian Suronne décroche 21 sièges, contre 6 pour Adèle Bourgis. Le tout dernier siège, le 27e, a lui aussi nécessité l’application du Code électoral : en cas d’égalité pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Le même principe a également joué pour la désignation des conseillers communautaires. Conséquence : la liste de Christian Suronne rafle les quatre sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire.




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