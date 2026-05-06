Disparition inquiétante à Saint-Germain-en-Laye : une jeune femme de 28 ans recherchée

La police nationale des Yvelines a diffusé un avis de recherche après la disparition inquiétante d’une jeune femme de 28 ans à Saint-Germain-en-Laye. Tatiana Tubula n’a plus donné signe de vie depuis mardi 5 mai, peu avant 14 heures.



Selon l’appel à témoins, la disparue mesure 1,60 mètre, a les cheveux noirs mi-longs et les yeux marron. De corpulence normale, elle était vêtue d’un jean bleu, d’un blouson foncé et de baskets claires au moment de sa disparition.