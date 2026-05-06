Disparition inquiétante à Saint-Germain-en-Laye : une jeune femme de 28 ans recherchée

La police nationale des Yvelines a diffusé un avis de recherche après la disparition inquiétante d’une jeune femme de 28 ans à Saint-Germain-en-Laye. Tatiana Tubula n’a plus donné signe de vie depuis mardi 5 mai, peu avant 14 heures.
Selon l’appel à témoins, la disparue mesure 1,60 mètre, a les cheveux noirs mi-longs et les yeux marron. De corpulence normale, elle était vêtue d’un jean bleu, d’un blouson foncé et de baskets claires au moment de sa disparition.
Selon l’appel à témoins, la disparue mesure 1,60 mètre, a les cheveux noirs mi-longs et les yeux marron. De corpulence normale, elle était vêtue d’un jean bleu, d’un blouson foncé et de baskets claires au moment de sa disparition.
Troubles autistiques signalés
Les autorités précisent que la jeune femme souffre de troubles autistiques, élément qui renforce l’inquiétude autour de cette disparition.
Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 30 87 20 23.
Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 30 87 20 23.