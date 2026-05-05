Collision sur la RD137 près de Villez-sur-le-Neubourg : deux blessés dont un en urgence absolue

Les deux victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR d'Evreux - Illustration © Adobe Stock
Un choc frontal latéral s’est produit ce mardi, peu avant 18 heures, sur la RD137 à hauteur de Villez-sur-le-Neubourg (Eure). Deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer.
Dans l’impact, deux hommes ont été blessés. L’un, âgé de 48 ans, a dû être médicalisé sur place par une équipe du SMUR d’Évreux avant d’être transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier d’Évreux. La seconde victime, un homme de 47 ans, a été évacuée vers le même établissement en urgence relative.
Dans l’impact, deux hommes ont été blessés. L’un, âgé de 48 ans, a dû être médicalisé sur place par une équipe du SMUR d’Évreux avant d’être transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier d’Évreux. La seconde victime, un homme de 47 ans, a été évacuée vers le même établissement en urgence relative.
Route coupée le temps des secours
La RD137 (axe Le Neubourg - Rouge-Périers) a été totalement coupée à la circulation dans les deux sens durant l’intervention des sapeurs-pompiers, le temps de sécuriser les lieux et de prendre en charge les victimes.
La gendarmerie s’est rendue sur place pour procéder aux constatations et déterminer les circonstances précises de cet accident.
La gendarmerie s’est rendue sur place pour procéder aux constatations et déterminer les circonstances précises de cet accident.