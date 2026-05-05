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Collision sur la RD137 près de Villez-sur-le-Neubourg : deux blessés dont un en urgence absolue

EURE


Mardi 5 Mai 2026 - 19:33

Un accident entre deux véhicules s’est produit en fin d’après-midi dans l’Eure. Deux hommes ont été blessés, dont un grièvement, nécessitant une prise en charge médicalisée.




Les deux victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR d'Evreux - Illustration © Adobe Stock
Les deux victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR d'Evreux - Illustration © Adobe Stock
Un choc frontal latéral s’est produit ce mardi, peu avant 18 heures, sur la RD137 à hauteur de Villez-sur-le-Neubourg (Eure). Deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer.

Dans l’impact, deux hommes ont été blessés. L’un, âgé de 48 ans, a dû être médicalisé sur place par une équipe du SMUR d’Évreux avant d’être transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier d’Évreux. La seconde victime, un homme de 47 ans, a été évacuée vers le même établissement en urgence relative.

Route coupée le temps des secours

La RD137 (axe Le Neubourg - Rouge-Périers) a été totalement coupée à la circulation dans les deux sens durant l’intervention des sapeurs-pompiers, le temps de sécuriser les lieux et de prendre en charge les victimes.

La gendarmerie s’est rendue sur place pour procéder aux constatations et déterminer les circonstances précises de cet accident.




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