Connectez-vous S'inscrire

Harfleur : un arbre tombe sur les caténaires, le trafic SNCF interrompu sur la ligne Paris – Le Havre


Samedi 9 Mai 2026 - 11:07

La circulation ferroviaire a été interrompue dans les deux sens, samedi matin, sur la ligne SNCF Paris – Le Havre, à hauteur de Harfleur, après la chute d’une branche d’arbre sur les caténaires.




Les trains ont été immobilisés le temps de la remise en état de l’installation - illustration
Les trains ont été immobilisés le temps de la remise en état de l’installation - illustration
Les secours ont été appelés à 9h51 pour un incident signalé avec présence d’arcs électriques. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, aucun départ de feu n’était toutefois constaté.

​Circulation coupée dans les deux sens

L’incident s’est produit sur les installations électriques de la ligne ferroviaire. Une branche d’arbre est tombée sur les caténaires, provoquant l’interruption immédiate du trafic dans les deux sens de circulation.

Dix sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés sur place, aux côtés du chef d’incident local de la SNCF et des services de voirie.


Les opérations ont consisté à sécuriser la zone d’intervention et à effectuer des reconnaissances conjointement avec les équipes SNCF.

Le bilan fait état d’importantes perturbations sur le réseau ferroviaire Paris – Le Havre.
 



FIL INFO

Harfleur : un arbre tombe sur les caténaires, le trafic SNCF interrompu sur la ligne Paris – Le Havre

09/05/2026

Le Havre : une sexagénaire retrouvée morte au pied de son immeuble, un homme placé en garde à vue

09/05/2026

Gommerville : un violent feu de garage se propage à une habitation, cinq personnes évacuées

08/05/2026

Des bijoux retrouvés près de Rouen : la police lance un appel à témoins

07/05/2026

Rouen : sept passagers blessés dans un bus lors d'un freinage d’urgence

07/05/2026
AUDIO