Harfleur : un arbre tombe sur les caténaires, le trafic SNCF interrompu sur la ligne Paris – Le Havre

Les trains ont été immobilisés le temps de la remise en état de l’installation - illustration
Les secours ont été appelés à 9h51 pour un incident signalé avec présence d’arcs électriques. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, aucun départ de feu n’était toutefois constaté.
Circulation coupée dans les deux sens
L’incident s’est produit sur les installations électriques de la ligne ferroviaire. Une branche d’arbre est tombée sur les caténaires, provoquant l’interruption immédiate du trafic dans les deux sens de circulation.
Dix sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés sur place, aux côtés du chef d’incident local de la SNCF et des services de voirie.
Dix sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés sur place, aux côtés du chef d’incident local de la SNCF et des services de voirie.
🚦 #FlashTraficNomadTrain 10h14— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) May 9, 2026
🔴 Défaut d'alimentation électrique causé par la chute d'un arbre sur la caténaire dans le secteur d'Harfleur, sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.
❌ La circulation des trains est interrompue entre Le Havre et Bréauté dans les deux sens de… pic.twitter.com/a7BQJ8az1l
Les opérations ont consisté à sécuriser la zone d’intervention et à effectuer des reconnaissances conjointement avec les équipes SNCF.
Le bilan fait état d’importantes perturbations sur le réseau ferroviaire Paris – Le Havre.
Le bilan fait état d’importantes perturbations sur le réseau ferroviaire Paris – Le Havre.