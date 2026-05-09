Harfleur : un arbre tombe sur les caténaires, le trafic SNCF interrompu sur la ligne Paris – Le Havre

La circulation ferroviaire a été interrompue dans les deux sens, samedi matin, sur la ligne SNCF Paris – Le Havre, à hauteur de Harfleur, après la chute d’une branche d’arbre sur les caténaires.