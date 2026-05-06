Sotteville-lès-Rouen : une femme grièvement blessée dans un accident sur le boulevard industriel

SEINE-MARITIME

Une collision entre deux voitures a provoqué d’importantes perturbations de circulation, ce matin, sur le boulevard industriel à Sotteville-lès-Rouen. Une femme de 27 ans a été grièvement blessée et transportée au CHU de Rouen.