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Sotteville-lès-Rouen : une femme grièvement blessée dans un accident sur le boulevard industriel

SEINE-MARITIME


Mercredi 6 Mai 2026 - 07:42

Une collision entre deux voitures a provoqué d’importantes perturbations de circulation, ce matin, sur le boulevard industriel à Sotteville-lès-Rouen. Une femme de 27 ans a été grièvement blessée et transportée au CHU de Rouen.




Une jeune femme, en urgence absolue, a été conduite au CHU de Rouen par les secours- illustration
Une jeune femme, en urgence absolue, a été conduite au CHU de Rouen par les secours- illustration
L’accident s’est produit ce mercredi matin vers 6 h 15 sur la RD18, dans le sens Rouen-Oissel. Deux véhicules légers et cinq personnes ont été impliqués dans le choc, mais deux d’entre elles avaient quitté les lieux avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Trois victimes ont été prises en charge par les secours. Après bilan médical, une femme âgée de 27 ans, griévement blessée, a été évacuée vers le CHU de Rouen. Une autre personne a refusé son transport à l’hôpital tandis qu’un homme a été pris en charge par les forces de l’ordre.
 

Importants ralentissements

Quatre engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident.

D’importants bouchons ont été constatés sur le boulevard industriel durant l’intervention. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a conseillé d’éviter le secteur.
 



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