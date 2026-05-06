Sotteville-lès-Rouen : une femme grièvement blessée dans un accident sur le boulevard industriel

L’accident s’est produit ce mercredi matin vers 6 h 15 sur la RD18, dans le sens Rouen-Oissel. Deux véhicules légers et cinq personnes ont été impliqués dans le choc, mais deux d’entre elles avaient quitté les lieux avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Trois victimes ont été prises en charge par les secours. Après bilan médical, une femme âgée de 27 ans, griévement blessée, a été évacuée vers le CHU de Rouen. Une autre personne a refusé son transport à l’hôpital tandis qu’un homme a été pris en charge par les forces de l’ordre.
Trois victimes ont été prises en charge par les secours. Après bilan médical, une femme âgée de 27 ans, griévement blessée, a été évacuée vers le CHU de Rouen. Une autre personne a refusé son transport à l’hôpital tandis qu’un homme a été pris en charge par les forces de l’ordre.
Importants ralentissements
Quatre engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident.
D’importants bouchons ont été constatés sur le boulevard industriel durant l’intervention. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a conseillé d’éviter le secteur.
D’importants bouchons ont été constatés sur le boulevard industriel durant l’intervention. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a conseillé d’éviter le secteur.