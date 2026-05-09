Le Havre : une sexagénaire retrouvée morte au pied de son immeuble, un homme placé en garde à vue

SEINE-MARITIME

Une femme d’une soixantaine d’années a perdu la vie jeudi après-midi au Havre après avoir été retrouvée grièvement blessée au pied de son immeuble, rue Louis-Blanc. Un homme de 50 ans, alcoolisé au moment des faits et déjà connu de la justice, a été placé en garde à vue pour homicide volontaire.