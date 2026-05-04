Une femme de 46 ans tuée dans un accident de la route ce matin à Arelaune-en-Seine

Une collision entre deux voitures a coûté la vie à une femme de 46 ans ce lundi matin sur la D913, à Arelaune-en-Seine. Un homme de 44 ans, blessé, a été désincarcéré puis transporté au CHU de Rouen.