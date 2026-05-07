Des bijoux retrouvés près de Rouen : la police lance un appel à témoins

La police nationale de Seine-Maritime recherche les propriétaires de plusieurs bijoux retrouvés ce jeudi dans l’agglomération de Rouen. Un appel à témoins a été diffusé afin d’identifier les objets et de faire avancer l’enquête en cours.
Colliers, bracelets, bagues ou encore boucles d’oreilles figurent parmi les bijoux présentés par les enquêteurs. Les circonstances exactes de leur découverte n’ont pas été précisées à ce stade.
Colliers, bracelets, bagues ou encore boucles d’oreilles figurent parmi les bijoux présentés par les enquêteurs. Les circonstances exactes de leur découverte n’ont pas été précisées à ce stade.
Victimes de vol recherchées
Les policiers invitent toute personne reconnaissant l’un de ces bijoux, ou ayant récemment été victime d’un vol, à se manifester rapidement. Les informations recueillies pourraient permettre de retrouver les propriétaires et d’orienter les investigations.
Les témoins ou victimes sont invités à contacter l’hôtel de police de Rouen au :
02 32 81 25 00 – poste 76 2594
Les témoins ou victimes sont invités à contacter l’hôtel de police de Rouen au :
02 32 81 25 00 – poste 76 2594