A Émanville, la foudre s’abat sur une maison, une famille relogée

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L’incendie s’est déclaré peu après 21h20, route de Langrume à Émanville, près de Sainte-Austreberthe. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont constaté qu’un impact de foudre avait provoqué un départ de feu sur la toiture de l’habitation.
Après une reconnaissance, les secours - seize sapeurs-pompiers avec quatre engins - ont procédé au dégarnissage de la toiture afin d’atteindre les foyers résiduels, et à l’extinction à l’aide d’une lance depuis une échelle aérienne.
Après une reconnaissance, les secours - seize sapeurs-pompiers avec quatre engins - ont procédé au dégarnissage de la toiture afin d’atteindre les foyers résiduels, et à l’extinction à l’aide d’une lance depuis une échelle aérienne.
Deux adultes et un enfants à reloger
À 22h20, le sinistre était circonscrit : le feu, localisé notamment dans la buanderie, est désormais éteint. Les opérations de déblai et de sécurisation se poursuivent pour éviter toute reprise.
Deux adultes et un enfant, présents dans le logement au moment des faits, sont sortis indemnes. Ils doivent être relogés par leurs propres moyens, indique le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Deux adultes et un enfant, présents dans le logement au moment des faits, sont sortis indemnes. Ils doivent être relogés par leurs propres moyens, indique le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).