A Émanville, la foudre s’abat sur une maison, une famille relogée

L’incendie s’est déclaré peu après 21h20, route de Langrume à Émanville, près de Sainte-Austreberthe. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont constaté qu’un impact de foudre avait provoqué un départ de feu sur la toiture de l’habitation.



Après une reconnaissance, les secours - seize sapeurs-pompiers avec quatre engins - ont procédé au dégarnissage de la toiture afin d’atteindre les foyers résiduels, et à l’extinction à l’aide d’une lance depuis une échelle aérienne.