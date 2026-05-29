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Refus d’obtempérer à Rouen : alcoolisé et sans permis, un chauffard interpellé après une course-poursuite à plus de 150 km/h

SEINE-MARITIME


Vendredi 29 Mai 2026 - 12:28

Un homme de 28 ans a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi à Rouen après un refus d’obtempérer particulièrement dangereux et une course-poursuite dans plusieurs rues du centre-ville. Alcoolisé et sous le coup d’une annulation judiciaire de son permis de conduire, il a tenté d’échapper à la police nationale avant d’être stoppé par une panne mécanique de son véhicule.




Le chauffard a été pris en charge par un véhicule de police avant d'être interceepté suite à une panne de moteur - Illustration
Le chauffard a été pris en charge par un véhicule de police avant d'être interceepté suite à une panne de moteur - Illustration
Les faits se déroulent vers 2h35 sur le quai du Havre à Rouen. Un équipage de police en patrouille entend un important vrombissement de moteur provenant d’une trémie. Quelques instants plus tard, une Volkswagen Golf noire surgit à très vive allure en direction du quai Gaston-Boulet.

Les policiers activent immédiatement leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de procéder au contrôle du véhicule. Mais l'automobiliste refuse délibérément d’obtempérer et accélère fortement sur l’avenue du Mont-Riboudet.

Ciruclation à contresens

Dans sa fuite, le chauffard multiplie les manœuvres dangereuses en plein centre-ville. Il circule notamment à contresens rue Jean-Ango puis rue de Constantine, à une vitesse estimée à plus de 100 km/h par les policiers.

Un automobiliste circulant normalement a dû se déporter au dernier moment pour éviter une collision frontale, relate une source policière. Le conducteur a également franchi un feu rouge fixe sans ralentir à l’intersection de l’avenue du Mont-Riboudet. Après avoir traversé le pont Guillaume-le-Conquérant en direction de la rive gauche, le fuyard atteint une vitesse estimée à plus de 150 km/h.

Une panne mécanique met fin à la fuite

La course-poursuite prend fin vers 2h45 boulevard Jean-de-Béthencourt. Le véhicule commence alors à ralentir, victime apparemment d’une panne mécanique. De la fumée ainsi que des étincelles s’échappaient de la roue arrière gauche.
Les policiers procèdent immédiatement à l’interpellation du conducteur. Deux passagers présents dans le véhicule ont été contrôlés puis laissés libres.

Le conducteur de 28 ans  domicilié à Saint-Ouen-du-Tilleul (Eure), a été soumis à un dépistage d’alcoolémie. Celui-ci s’est révélé positif avec un taux de 0,68 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus d’un gramme d’alcool dans le sang. Les vérifications ont également établi que son permis de conduire faisait l’objet d’une annulation judiciaire.

Le véhicule, appartenant à une connaissance, a été placé en fourrière. Le suspect a été placé en garde à vue. Il devra répondre devant la justice  de refus d’obtempérer aggravé, mise en danger délibérée de la vie d’autrui, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite malgré l’annulation du permis de conduire.



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