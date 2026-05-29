Refus d’obtempérer à Rouen : alcoolisé et sans permis, un chauffard interpellé après une course-poursuite à plus de 150 km/h

SEINE-MARITIME

Un homme de 28 ans a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi à Rouen après un refus d’obtempérer particulièrement dangereux et une course-poursuite dans plusieurs rues du centre-ville. Alcoolisé et sous le coup d’une annulation judiciaire de son permis de conduire, il a tenté d’échapper à la police nationale avant d’être stoppé par une panne mécanique de son véhicule.