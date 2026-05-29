Au Havre : le conducteur sans permis était sous le coup de deux fiches de recherche

Le contrôle routier a révélé que le conducteur n'avait pas de permis et faisait l'objet de deux fiches de recherches - Illustration ©DGPN
Un contrôle routier effectué ce vendredi en fin de nuit a amené les policiers à interpeller un automobiliste de 28 ans au Havre.
Vers 4 h 10, les forces de l'ordre ont remarqué une Citroën C3 présentant plusieurs défauts d'éclairage alors qu'elle circulait rue de Fontaine-la-Mallet. Lors du contrôle, le conducteur n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire. Les vérifications ont révélé que son titre était annulé après la perte de l'ensemble de ses points.
Si le dépistage d'alcoolémie s'est révélé négatif, l'homme a en revanche refusé de se soumettre au test salivaire stupéfiants.
Vers 4 h 10, les forces de l'ordre ont remarqué une Citroën C3 présentant plusieurs défauts d'éclairage alors qu'elle circulait rue de Fontaine-la-Mallet. Lors du contrôle, le conducteur n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire. Les vérifications ont révélé que son titre était annulé après la perte de l'ensemble de ses points.
Si le dépistage d'alcoolémie s'est révélé négatif, l'homme a en revanche refusé de se soumettre au test salivaire stupéfiants.
Deux fiches de recherche
Les policiers ont également découvert que le Havrais faisait l'objet de deux fiches de recherche liées à des mesures judiciaires lui interdisant notamment de détenir une arme et de fréquenter certaines personnes.
Placé en garde à vue, le mis en cause devra répondre de plusieurs infractions, dont la conduite sans permis et le refus de dépistage de stupéfiants. Le véhicule a été immobilisé puis placé en fourrière.
Placé en garde à vue, le mis en cause devra répondre de plusieurs infractions, dont la conduite sans permis et le refus de dépistage de stupéfiants. Le véhicule a été immobilisé puis placé en fourrière.