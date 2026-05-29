Au Havre : le conducteur sans permis était sous le coup de deux fiches de recherche

SEINE-MARITIME

Un automobiliste de 28 ans a été placé en garde à vue trèstôt ce vendredi matin au Havre. Contrôlé pour diverses anomalies sur son véhicule, il conduisait sans permis et a refusé de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.