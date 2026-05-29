Connectez-vous S'inscrire

Au Havre : le conducteur sans permis était sous le coup de deux fiches de recherche

SEINE-MARITIME


Vendredi 29 Mai 2026 - 14:12

Un automobiliste de 28 ans a été placé en garde à vue trèstôt ce vendredi matin au Havre. Contrôlé pour diverses anomalies sur son véhicule, il conduisait sans permis et a refusé de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.




Le contrôle routier a révélé que le conducteur n'avait pas de permis et faisait l'objet de deux fiches de recherches - Illustration ©DGPN
Le contrôle routier a révélé que le conducteur n'avait pas de permis et faisait l'objet de deux fiches de recherches - Illustration ©DGPN
Un contrôle routier effectué ce vendredi en fin de nuit a amené les policiers à interpeller un automobiliste de 28 ans au Havre.

Vers 4 h 10, les forces de l'ordre ont remarqué une Citroën C3 présentant plusieurs défauts d'éclairage alors qu'elle circulait rue de Fontaine-la-Mallet. Lors du contrôle, le conducteur n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire. Les vérifications ont révélé que son titre était annulé après la perte de l'ensemble de ses points.

Si le dépistage d'alcoolémie s'est révélé négatif, l'homme a en revanche refusé de se soumettre au test salivaire stupéfiants.

Deux fiches de recherche

Les policiers ont également découvert que le Havrais faisait l'objet de deux fiches de recherche liées à des mesures judiciaires lui interdisant notamment de détenir une arme et de fréquenter certaines personnes.

Placé en garde à vue, le mis en cause devra répondre de plusieurs infractions, dont la conduite sans permis et le refus de dépistage de stupéfiants. Le véhicule a été immobilisé puis placé en fourrière.



FIL INFO

Eure : une fillette de 2 ans grièvement blessée dans un face-à-face sur la RD 840

29/05/2026

Coupe du Monde de football 2026 : 2 300 faux maillots saisis par les douaniers de Marne-la-Vallée

29/05/2026

Au Havre : le conducteur sans permis était sous le coup de deux fiches de recherche

29/05/2026

Tracteur Blues lance son édition 2026 dans les villages des Yvelines

29/05/2026

Refus d’obtempérer à Rouen : alcoolisé et sans permis, un chauffard interpellé après une course-poursuite à plus de 150 km/h

29/05/2026
AUDIO