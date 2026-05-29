Eure : une fillette de 2 ans grièvement blessée dans un face-à-face sur la RD 840

Un violent face à face s’est produite ce vendredi matin, peu avant 8 heures, sur la RD 840, à hauteur de Sainte-Marie-d’Attez, entre Verneuil et Conches-en-Ouche dans l’Eure. Deux véhicules sont impliqués dans cet accident de la circulation dont les circonstances restent à déterminer.
Quatre personnes ont été prises en charge par les secours, parmi lesquelles une fillette âgée de 2 ans. Son état a été jugé grave par le médecin du Smur : classé en urgence absolue, elle a été évacuée médicalisée par hélicoptère vers le service des urgences pédiatriques du CHU de Rouen.
Quatre personnes ont été prises en charge par les secours, parmi lesquelles une fillette âgée de 2 ans. Son état a été jugé grave par le médecin du Smur : classé en urgence absolue, elle a été évacuée médicalisée par hélicoptère vers le service des urgences pédiatriques du CHU de Rouen.
La route fermée pendant les secours
Les trois autres victimes, en urgence relative, sont un homme de 31 ans, un enfant de 5 ans et un homme de 51 ans. Elles ont été transportées vers des hôpitaux du secteur par les sapeurs-pompiers.
L’intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers venus notamment des centres de secours d’Évreux, de Rouen et de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton. La route départementale a été fermée à la circulation le temps des opérations de secours.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée des constatations, afin d’établir les circonstances précises de cette collision.
L’intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers venus notamment des centres de secours d’Évreux, de Rouen et de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton. La route départementale a été fermée à la circulation le temps des opérations de secours.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée des constatations, afin d’établir les circonstances précises de cette collision.