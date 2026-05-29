Eure : une fillette de 2 ans grièvement blessée dans un face-à-face sur la RD 840

Un accident impliquant deux voitures a fait quatre blessés, ce vendredi matin, à hauteur de Sainte-Marie-d’Attez, entre Verneuil-d'Avre-et-d'Iton et Conches-en-Ouche. Une petite fille de deux ans a été héliportée vers le CHU de Rouen.