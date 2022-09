Refus d'obtempérer à Petit-Couronne : le pilote sans casque était sur un scooter volé

Sans attendre, les policiers ont actionné gyrophare et deux tons et se sont lancés à sa poursuite, l'homme prenant évidemment la fuite. Pour leur échapper, le pilote n'a pas hésité à rouler sur les trottoirs, à se faufiler entre les immeubles avant de s'engager rue Aristide-Briand où il a fini par percuter une borne, chutant lourdement sur le trottoir.



Le jeune homme s'est alors empressé de prendre la fuite à pied poursuivi par les gardiens de la paix. Il a finalement été rattrapé et interpellé rue de Saint-Etienne.



Les vérifications ont permis d'établir que le scooter, appartenant à un habitant de l'Eure, avait été volé en juillet dernier.



Le mis en cause, originaire de Petit-Couronne, a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et recel de vol.