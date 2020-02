Quatre voleurs à la roulotte surpris par la BAC dans une Twingo à Grand-Quevilly

En inspectant la voiture, les policiers ont découvert sur le tapis de sol un tournevis et constaté que l’autoradio était démonté, le démarreur fracturé et la serrure de la portière forcée.



Les quatre mis en cause, âgés de 15, 16 et 18 ans, tous domiciliés à Grand-Quevilly, ont été placés en garde à vue pour tentative de vol et dégradations en réunion.