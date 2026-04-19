Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

Les policiers de la brigade anticriminalité sont rapidement intervenus et ont intercepté le véhicule après une poursuite mouvementée. Selon les premiers éléments, les deux passagers auraient frappé le chauffeur de taxi, âgé de 25 ans, pour l’obliger à rouler plus vite.



Durant la course-poursuite, une partie du butin a été jetée par les fenêtres du véhicule. Les objets ont pu être récupérés par les forces de l’ordre. Deux valises ont également été retrouvées dans le coffre du taxi.



Le chauffeur, initialement retenu le temps des vérifications, a été mis hors de cause puis laissé libre avec une convocation.