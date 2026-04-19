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Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

YVELINES


Publié le Dimanche 19 Avril 2026 à 10:30

Deux adolescents de 16 ans ont été interpellés samedi soir à Porcheville après un vol par effraction rue Volta. En fuite dans un taxi, ils ont été stoppés par la BAC au terme d’une course-poursuite.



Le cambriolage a eu lieu dans une habitation de la rue Volta, un secteur pavillonnaire. Mais c'est à bord d'un taxi que les auteurs présumés ont été interpellés - Illustration © Google Maps
Le cambriolage a eu lieu dans une habitation de la rue Volta, un secteur pavillonnaire. Mais c'est à bord d'un taxi que les auteurs présumés ont été interpellés - Illustration © Google Maps
Deux mineurs de 16 ans ont été interpellés samedi soir à Porcheville, une commune de la région mantaise (Yvelines) après un vol par effraction commis rue Volta. Les suspects avaient pris la fuite à bord d’un taxi avec leur butin avant d’être stoppés par la Brigade anti-criminalité (BAC) au terme d’une course-poursuite.

Vers 20h30, un témoin a contacté les secours après avoir aperçu deux individus « habillés comme des cambrioleurs » en train de charger deux valises dans un taxi avant de quitter les lieux.

Le chauffeur frappé pour accélérer

Les policiers de la brigade anticriminalité sont rapidement intervenus et ont intercepté le véhicule après une poursuite mouvementée. Selon les premiers éléments, les deux passagers auraient frappé le chauffeur de taxi, âgé de 25 ans, pour l’obliger à rouler plus vite.

Durant la course-poursuite, une partie du butin a été jetée par les fenêtres du véhicule. Les objets ont pu être récupérés par les forces de l’ordre. Deux valises ont également été retrouvées dans le coffre du taxi.

Le chauffeur, initialement retenu le temps des vérifications, a été mis hors de cause puis laissé libre avec une convocation. 

Deux mineurs en garde à vue

Les deux occupants du taxi, deux adolescents de 16 ans déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie.

Le préjudice comprenait notamment deux valises, deux petits coffres et des bijoux. La victime est un homme âgé de 57 ans.
 




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