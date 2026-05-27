Rodéo urbain à Vernouillet : jets de projectiles sur la police, deux hommes interpellés

Les policiers ont été visés par des projectiles lors de l'intervention - Illustration © Adobe Stock
Un contrôle visant un pilote de moto-cross en plein rodéo urbain a dégénéré mardi soir à Vernouillet, dans les Yvelines. Les policiers ont été visés par des projectiles alors qu’ils tentaient d’interpeller le pilote du deux-roues.
Les faits se sont produits vers 19h26, rue du Colonel-Beltrame. Des effectifs motocyclistes ont voulu contrôler un motard circulant sur une moto-cross dans le cadre d’un rodéo urbain. Le pilote a refusé d’obtempérer avant de prendre la fuite en direction d’une cité voisine.
Les faits se sont produits vers 19h26, rue du Colonel-Beltrame. Des effectifs motocyclistes ont voulu contrôler un motard circulant sur une moto-cross dans le cadre d’un rodéo urbain. Le pilote a refusé d’obtempérer avant de prendre la fuite en direction d’une cité voisine.
Une vingtaine d’individus hostiles
Le conducteur a finalement abandonné sa moto avant de poursuivre sa fuite à pied. Au cours de l’intervention, une vingtaine d’individus hostiles se sont regroupés et des projectiles ont été lancés en direction des forces de l’ordre, sans faire de blessé.
Les policiers ont alors fait usage de leur armement collectif afin de repousser les assaillants et sécuriser le secteur. Aucun dégât n’a été signalé.
Deux hommes âgés de 20 ans, formellement reconnus par les enquêteurs, ont été interpellés. La moto-cross a été saisie.
Les policiers ont alors fait usage de leur armement collectif afin de repousser les assaillants et sécuriser le secteur. Aucun dégât n’a été signalé.
Deux hommes âgés de 20 ans, formellement reconnus par les enquêteurs, ont été interpellés. La moto-cross a été saisie.