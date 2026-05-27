Rodéo urbain à Vernouillet : jets de projectiles sur la police, deux hommes interpellés

Le conducteur a finalement abandonné sa moto avant de poursuivre sa fuite à pied. Au cours de l’intervention, une vingtaine d’individus hostiles se sont regroupés et des projectiles ont été lancés en direction des forces de l’ordre, sans faire de blessé.



Les policiers ont alors fait usage de leur armement collectif afin de repousser les assaillants et sécuriser le secteur. Aucun dégât n’a été signalé.



Deux hommes âgés de 20 ans, formellement reconnus par les enquêteurs, ont été interpellés. La moto-cross a été saisie.