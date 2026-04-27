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Pont d’Achères : la RN184 réduite à une voie après le choc d’un camion contre un pilier

YVELINES


Publié le Lundi 27 Avril 2026 à 14:59

Fragilisé après avoir été percuté par un camion dans la nuit du 24 au 25 mars, le pont d’Achères reste ouvert sur une seule voie, avec circulation alternée. La réouverture complète n’est pas attendue avant plusieurs semaines.



Photos © DiRIF
Photos © DiRIF
Dans la nuit du 24 au 25 mars 2026, un camion a accidentellement heurté un pilier du pont d’Achères, qui supporte la RN184 au-dessus des voies ferrées. L’ouvrage avait d’abord été totalement fermé à la circulation afin de permettre l’évacuation du poids lourd accidenté et du pilier endommagé.

La Direction des routes d’Île-de-France, gestionnaire du réseau routier national francilien, a ensuite autorisé une réouverture partielle. Depuis, la circulation se fait sur une seule voie, régulée par un alternat à feux.

Un pont fragilisé, âgé de 90 ans

Par mesure de sécurité, la vitesse est limitée à 50 km/h sur l’ouvrage. Les poids lourds de plus de 25 tonnes y sont également interdits.

Des études de confortement sont en cours pour permettre une réparation durable de la structure. Selon la DiRIF, la réouverture du pont sur deux voies nécessitera encore des études d’exécution, la fabrication de pièces spécifiques et leur approvisionnement avant le lancement des travaux.

La remise en circulation complète n’est donc pas attendue avant plusieurs semaines. Des fermetures totales ponctuelles seront nécessaires pendant le chantier.

Les automobilistes sont invités à éviter la RN184, fortement congestionnée dans la traversée de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
 
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