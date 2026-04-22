Plus de 3 500 armes blanches saisies dans un entrepôt de la région parisienne

Dans le cadre de cette enquête, les agents ont identifié plusieurs acteurs installés en région parisienne : un logisticien, un donneur d’ordre et un entrepôt exploité par un grossiste.



En mars 2026, des visites domiciliaires simultanées ont été menées chez le logisticien et le donneur d’ordre, tandis qu’un contrôle était effectué dans les locaux de stockage. C’est dans cet entrepôt, dont la localisation précise n'a pas été dévoilée, que les douaniers ont découvert un important stock d’armes de catégorie D, destinées à la revente sur les marchés.



Parmi les objets saisis figuraient notamment : longs couteaux à cran d’arrêt, étoiles de ninja, cannes-épées avec lame dissimulée, couteaux papillons...



Le grossiste concerné était déjà défavorablement connu des services douaniers pour des importations de contrefaçons. Il ne disposait par ailleurs d’aucune autorisation requise pour la détention ou la commercialisation de ces marchandises.