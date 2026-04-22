Plus de 3 500 armes blanches saisies dans un entrepôt de la région parisienne

Parmi les objets saisis figuraient notamment : longs couteaux à cran d’arrêt, étoiles de ninja, cannes-épées avec lame dissimulée, couteaux papillons... Photo © Douane
Les investigations ont débuté fin 2025, lorsque les enquêteurs ont mis au jour un système d’importation frauduleuse d’accessoires sportifs et d’engins de mobilité douce transitant par plusieurs ports français et européens. Selon les douanes, ce dispositif reposait sur des sociétés écrans françaises pilotées par un groupe chinois afin d’échapper aux droits et taxes à l’importation. Le préjudice est estimé à près de 10 millions d’euros.
Un entrepôt ciblé en mars 2026
Dans le cadre de cette enquête, les agents ont identifié plusieurs acteurs installés en région parisienne : un logisticien, un donneur d’ordre et un entrepôt exploité par un grossiste.
En mars 2026, des visites domiciliaires simultanées ont été menées chez le logisticien et le donneur d’ordre, tandis qu’un contrôle était effectué dans les locaux de stockage. C’est dans cet entrepôt, dont la localisation précise n'a pas été dévoilée, que les douaniers ont découvert un important stock d’armes de catégorie D, destinées à la revente sur les marchés.
Parmi les objets saisis figuraient notamment : longs couteaux à cran d’arrêt, étoiles de ninja, cannes-épées avec lame dissimulée, couteaux papillons...
Le grossiste concerné était déjà défavorablement connu des services douaniers pour des importations de contrefaçons. Il ne disposait par ailleurs d’aucune autorisation requise pour la détention ou la commercialisation de ces marchandises.
En mars 2026, des visites domiciliaires simultanées ont été menées chez le logisticien et le donneur d’ordre, tandis qu’un contrôle était effectué dans les locaux de stockage. C’est dans cet entrepôt, dont la localisation précise n'a pas été dévoilée, que les douaniers ont découvert un important stock d’armes de catégorie D, destinées à la revente sur les marchés.
Parmi les objets saisis figuraient notamment : longs couteaux à cran d’arrêt, étoiles de ninja, cannes-épées avec lame dissimulée, couteaux papillons...
Le grossiste concerné était déjà défavorablement connu des services douaniers pour des importations de contrefaçons. Il ne disposait par ailleurs d’aucune autorisation requise pour la détention ou la commercialisation de ces marchandises.
Une hausse des saisies en France
Les douanes soulignent que cette affaire illustre le rôle de certains intermédiaires logistiques dans l’acheminement de produits prohibés, au-delà des seules fraudes fiscales.
En 2025, la douane française a saisi 1 061 armes, soit une hausse de 20 % sur un an. La découverte de ce seul stock francilien dépasse donc largement le total annuel officiellement annoncé pour l’année précédente.
En 2025, la douane française a saisi 1 061 armes, soit une hausse de 20 % sur un an. La découverte de ce seul stock francilien dépasse donc largement le total annuel officiellement annoncé pour l’année précédente.