Le Havre : deux ouvriers, dont un enseveli, secourus après l’effondrement d’une tranchée sur un chantier

Au total, 25 sapeurs-pompiers et huit engins ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la police, de la mairie, de la capitainerie, du SMUR du Havre et de l’équipe spécialisée USAR. Finalement, le concours de ces spécialistes en sauvetage, appui et recherche n’a pas été nécessaire.



Selon le bilan actualisé communiqué à 16h20, par le service départemental d'incendie et de secours (SDdis76) les deux ouvriers, âgés de 25 et 33 ans, ont été classés en urgence relative par le médecin du SMUR. Ils devaient être évacués vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers. L’intervention des secours était en voie d’achèvement en fin d’après-midi.

