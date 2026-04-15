Le Havre : deux ouvriers, dont un enseveli, secourus après l’effondrement d’une tranchée sur un chantier

Des moyens importants de secours ont été engagés pour venir en aide à deux ouvriers, dont un enseveli, à la suite d'un effondrement - Illustration
Les secours ont été mobilisés ce mercredi vers 15h15 pour intervenir sur un chantier où deux personnes s’étaient retrouvées piégées sous la terre. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, un premier ouvrier avait déjà pu sortir de la tranchée par ses propres moyens. Le second, en revanche, était enseveli sous environ 60 centimètres de matériaux.
Face au risque d’aggravation de la situation, les équipes ont immédiatement engagé des opérations de sécurisation et de dégagement. La victime restée coincée a été protégée à l’aide de bastaings et d’un coussin de levage, tandis que le premier blessé était pris en charge par les secours.
Face au risque d’aggravation de la situation, les équipes ont immédiatement engagé des opérations de sécurisation et de dégagement. La victime restée coincée a été protégée à l’aide de bastaings et d’un coussin de levage, tandis que le premier blessé était pris en charge par les secours.
Les deux victimes transportés à l'hôpital
Au total, 25 sapeurs-pompiers et huit engins ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la police, de la mairie, de la capitainerie, du SMUR du Havre et de l’équipe spécialisée USAR. Finalement, le concours de ces spécialistes en sauvetage, appui et recherche n’a pas été nécessaire.
Selon le bilan actualisé communiqué à 16h20, par le service départemental d'incendie et de secours (SDdis76) les deux ouvriers, âgés de 25 et 33 ans, ont été classés en urgence relative par le médecin du SMUR. Ils devaient être évacués vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers. L’intervention des secours était en voie d’achèvement en fin d’après-midi.
Selon le bilan actualisé communiqué à 16h20, par le service départemental d'incendie et de secours (SDdis76) les deux ouvriers, âgés de 25 et 33 ans, ont été classés en urgence relative par le médecin du SMUR. Ils devaient être évacués vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers. L’intervention des secours était en voie d’achèvement en fin d’après-midi.