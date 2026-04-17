A13 : deux nuits de fermeture totale à Dozulé pour des travaux de flux libre

De nouveaux travaux liés au déploiement du flux libre vont perturber la circulation sur l’autoroute A13, à hauteur de la commune de Dozulé. La SAPN prévoit une fermeture complète de l’axe, dans les deux sens de circulation, durant trois nuits consécutives.
Cette interruption interviendra de 20 heures à 6 heures du matin, dans la nuit du 20 au 21 avril, puis dans celles du 21 au 22 avril. Pendant ces créneaux, les automobilistes devront emprunter des itinéraires de substitution.
Cette interruption interviendra de 20 heures à 6 heures du matin, dans la nuit du 20 au 21 avril, puis dans celles du 21 au 22 avril. Pendant ces créneaux, les automobilistes devront emprunter des itinéraires de substitution.
Des déviations selon le type de véhicule
Pour les usagers circulant depuis Caen en direction de Paris, les poids lourds seront déviés à partir du diffuseur n°30 de Dozulé, puis orientés par les RD400, RD27, RD45 et RD675, avant de rejoindre l’A13 à l’échangeur n°29 de La Haie-Tondue.
Les véhicules légers venant du même secteur emprunteront, eux, un itinéraire plus direct via les RD400 et RD675, avant de retrouver l’autoroute au niveau de l’échangeur n°29.
Dans le sens Paris vers Caen, les poids lourds quitteront également l’A13 au diffuseur n°30 de Dozulé. Ils seront ensuite déviés par les RD27, RD45 et RD675, avant de reprendre leur trajet à La Haie-Tondue.
Les véhicules légers circulant dans ce sens passeront, pour leur part, par les RD400 et RD675 pour rejoindre à nouveau l’autoroute.
Les véhicules légers venant du même secteur emprunteront, eux, un itinéraire plus direct via les RD400 et RD675, avant de retrouver l’autoroute au niveau de l’échangeur n°29.
Dans le sens Paris vers Caen, les poids lourds quitteront également l’A13 au diffuseur n°30 de Dozulé. Ils seront ensuite déviés par les RD27, RD45 et RD675, avant de reprendre leur trajet à La Haie-Tondue.
Les véhicules légers circulant dans ce sens passeront, pour leur part, par les RD400 et RD675 pour rejoindre à nouveau l’autoroute.
À RETENIR
• Secteur concerné : A13, à hauteur de Dozulé (Calvados)
• Dates : nuits du 20 au 22 avril 2026
• Horaires : de 20 h à 6 h
• Mesure : fermeture totale de l’A13 dans les deux sens
• Conseil : anticiper son trajet et redoubler de vigilance à l’approche du secteur
La SAPN invite l’ensemble des usagers à faire preuve de prudence aux abords de la zone de travaux et à respecter la signalisation temporaire mise en place.
• Secteur concerné : A13, à hauteur de Dozulé (Calvados)
• Dates : nuits du 20 au 22 avril 2026
• Horaires : de 20 h à 6 h
• Mesure : fermeture totale de l’A13 dans les deux sens
• Conseil : anticiper son trajet et redoubler de vigilance à l’approche du secteur
La SAPN invite l’ensemble des usagers à faire preuve de prudence aux abords de la zone de travaux et à respecter la signalisation temporaire mise en place.