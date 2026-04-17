A13 : deux nuits de fermeture totale à Dozulé pour des travaux de flux libre

CALVADOS

La SAPN va interrompre la circulation sur l’A13, dans les deux sens, à hauteur de Dozulé, dans le Calvados, lors des nuits du 20 au 22 avril. Des déviations spécifiques seront mises en place pour les poids lourds et les véhicules légers.