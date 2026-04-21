Bourg-Achard : le futur lycée du Roumois entre dans sa phase de reconstruction

Visite de chantier ce mardi matin pour le président du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin - , Crédit photos : P.Galliot / Région Normandie
Le chantier a franchi une nouvelle étape à Bourg-Achard avec le début des travaux de déconstruction sur la zone endommagée du futur Campus lycéen international normand. Hervé Morin, président de la Région Normandie, s’est rendu sur place aujourd'hui mardi pour constater l’avancée de l’opération.
Cette intervention fait suite aux désordres structurels relevés au printemps 2024 sur une partie du bâtiment, où des fissures évolutives avaient été observées sur quatre poutres-treillis. La zone concernée comprenait l’entrée principale, les bureaux de l’administration et la salle des professeurs.
Cette intervention fait suite aux désordres structurels relevés au printemps 2024 sur une partie du bâtiment, où des fissures évolutives avaient été observées sur quatre poutres-treillis. La zone concernée comprenait l’entrée principale, les bureaux de l’administration et la salle des professeurs.
Une ouverture toujours attendue pour 2027
La Région a fait le choix d’une démolition-reconstruction, considérée comme la solution la plus rapide, la plus durable et la moins coûteuse. La phase de déconstruction doit se poursuivre jusqu’en juin 2026, avant l’enchaînement du clos-couvert jusqu’en janvier 2027, puis des aménagements intérieurs jusqu’au printemps suivant.
L’objectif affiché reste une ouverture du lycée Louis de Broglie à la rentrée de septembre 2027. Les contrôles techniques sont programmés en juin, avant le passage de la commission de sécurité en juillet.
L’objectif affiché reste une ouverture du lycée Louis de Broglie à la rentrée de septembre 2027. Les contrôles techniques sont programmés en juin, avant le passage de la commission de sécurité en juillet.
Ce futur établissement doit accueillir jusqu’à 1 000 élèves, dont 250 internes, avec aussi l’ambition d’ouvrir le site à des élèves internationaux. Pour le territoire, l’enjeu est important : les futurs lycéens du Roumois proviendront notamment des collèges Simone-Veil à Bourg-Achard, Le Roumois à Routot et Jean-de-La-Fontaine à Grand Bourgtheroulde.
Le coût global du projet était initialement estimé à près de 67 millions d’euros. La Région a obtenu une indemnisation de 3,75 millions d’euros au titre d’un protocole d’accord conclu avec les entreprises concernées et leurs assureurs, afin de couvrir les frais liés au sinistre et à la reconstruction.
Le coût global du projet était initialement estimé à près de 67 millions d’euros. La Région a obtenu une indemnisation de 3,75 millions d’euros au titre d’un protocole d’accord conclu avec les entreprises concernées et leurs assureurs, afin de couvrir les frais liés au sinistre et à la reconstruction.
INFO+
Ce campus lycée vise à accueillir à terme :
• Jusqu’à 1 000 élèves, dont principalement les élèves de voie générale et technologique (STI2D) issus du territoire, dont 250 internes avec parmi eux plusieurs dizaines d’élèves internationaux ;
• une communauté éducative composée d’enseignants, de personnels administratifs, et de personnels techniques régionaux ;
• des partenaires extérieurs (professionnels, intervenants, stagiaires, habitants, associations locales, lycéens d’autres lycées, etc.).
Ce campus lycée vise à accueillir à terme :
• Jusqu’à 1 000 élèves, dont principalement les élèves de voie générale et technologique (STI2D) issus du territoire, dont 250 internes avec parmi eux plusieurs dizaines d’élèves internationaux ;
• une communauté éducative composée d’enseignants, de personnels administratifs, et de personnels techniques régionaux ;
• des partenaires extérieurs (professionnels, intervenants, stagiaires, habitants, associations locales, lycéens d’autres lycées, etc.).