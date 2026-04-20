Bois-Guillaume, près de Rouen : un feu sur le toit d’une crèche, les enfants évacués par précaution

SEINE-MARITIME

Un incendie s’est déclaré ce lundi après-midi sur le toit végétalisé d’une crèche multi-activités, avenue Cassiopée à Bois-Guillaume. Rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers, il n’a fait aucun blessé. Les enfants, évacués le temps de l’intervention, ont pu regagner les lieux.