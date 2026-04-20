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Bois-Guillaume, près de Rouen : un feu sur le toit d’une crèche, les enfants évacués par précaution

SEINE-MARITIME


Lundi 20 Avril 2026 - 16:30

Un incendie s’est déclaré ce lundi après-midi sur le toit végétalisé d’une crèche multi-activités, avenue Cassiopée à Bois-Guillaume. Rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers, il n’a fait aucun blessé. Les enfants, évacués le temps de l’intervention, ont pu regagner les lieux.




Les enfants ont été évacués de la crèche le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers - Illustration
Les enfants ont été évacués de la crèche le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers - Illustration
Les secours sont intervenus vers 15h10 pour un feu touchant environ 100 m² de toit végétalisé sur un établissement recevant du public, à Bois-Guillaume. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont confirmé le sinistre et engagé une reconnaissance avant de procéder à l’extinction au moyen d’une lance à incendie.

Quatre engins et treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, ainsi que la police, les services de la mairie, GRDF et Enedis. Aucun blessé n’est à déplorer.

Intervention en voie d’achèvement

Selon les dernières informations communiquées à 16h10 par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), les secours avaient procédé à cette heure au dégarnissage de 70 des 100 m² de toiture concernés. Les contrôles effectués à l’aide d’une caméra thermique ne révélaient plus de point chaud significatif.

Évacués par précaution pendant l’intervention, les enfants ont pu regagner la crèche alors que les opérations se terminaient.




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