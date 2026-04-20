Bois-Guillaume, près de Rouen : un feu sur le toit d’une crèche, les enfants évacués par précaution

Les enfants ont été évacués de la crèche le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers - Illustration
Les secours sont intervenus vers 15h10 pour un feu touchant environ 100 m² de toit végétalisé sur un établissement recevant du public, à Bois-Guillaume. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont confirmé le sinistre et engagé une reconnaissance avant de procéder à l’extinction au moyen d’une lance à incendie.
Quatre engins et treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, ainsi que la police, les services de la mairie, GRDF et Enedis. Aucun blessé n’est à déplorer.
Quatre engins et treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, ainsi que la police, les services de la mairie, GRDF et Enedis. Aucun blessé n’est à déplorer.
Intervention en voie d’achèvement
Selon les dernières informations communiquées à 16h10 par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), les secours avaient procédé à cette heure au dégarnissage de 70 des 100 m² de toiture concernés. Les contrôles effectués à l’aide d’une caméra thermique ne révélaient plus de point chaud significatif.
Évacués par précaution pendant l’intervention, les enfants ont pu regagner la crèche alors que les opérations se terminaient.
Évacués par précaution pendant l’intervention, les enfants ont pu regagner la crèche alors que les opérations se terminaient.