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Mesnils-sur-Iton : un homme de 40 ans retrouvé mort dans la rivière l’Iton, une enquête ouverte

EURE


Lundi 20 Avril 2026 - 15:31

Le corps sans vie d’un homme de 40 ans a été découvert dans l’Iton, à hauteur de Mesnils-sur-Iton, hier dimanche. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.




Le corps imméergés dans la rivière l'Iton a été rep^éré par des promeneurs sur la berge à hauteir de Mesnils-sur-Iton - Illustration
Le corps imméergés dans la rivière l'Iton a été rep^éré par des promeneurs sur la berge à hauteir de Mesnils-sur-Iton - Illustration

Des passants présents sur les berges de la rivière ont signalé la présence du corps en fin d’après-midi. Prévenus, les gendarmes de la compagnie d’Évreux se sont rendus sur place et ont confirmé le décès de la victime.

À ce stade, peu d’éléments ont été communiqués sur l’identité de l’homme ou sur les circonstances exactes de sa mort. Le parquet d’Évreux a indiqué qu’une enquête en " recherche des causes de la mort " était en cours.

Une autopsie a également été ordonnée afin d’éclaircir les causes du décès. De leur côté, les gendarmes ont procvédé à des constatations de police technique et scientifique sur les lieux de la découverte. 




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