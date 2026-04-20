Mesnils-sur-Iton : un homme de 40 ans retrouvé mort dans la rivière l’Iton, une enquête ouverte

EURE

Le corps sans vie d’un homme de 40 ans a été découvert dans l’Iton, à hauteur de Mesnils-sur-Iton, hier dimanche. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.