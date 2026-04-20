Mesnils-sur-Iton : un homme de 40 ans retrouvé mort dans la rivière l’Iton, une enquête ouverte

Le corps imméergés dans la rivière l'Iton a été rep^éré par des promeneurs sur la berge à hauteir de Mesnils-sur-Iton - Illustration
Des passants présents sur les berges de la rivière ont signalé la présence du corps en fin d’après-midi. Prévenus, les gendarmes de la compagnie d’Évreux se sont rendus sur place et ont confirmé le décès de la victime.
À ce stade, peu d’éléments ont été communiqués sur l’identité de l’homme ou sur les circonstances exactes de sa mort. Le parquet d’Évreux a indiqué qu’une enquête en " recherche des causes de la mort " était en cours.
Une autopsie a également été ordonnée afin d’éclaircir les causes du décès. De leur côté, les gendarmes ont procvédé à des constatations de police technique et scientifique sur les lieux de la découverte.
À ce stade, peu d’éléments ont été communiqués sur l’identité de l’homme ou sur les circonstances exactes de sa mort. Le parquet d’Évreux a indiqué qu’une enquête en " recherche des causes de la mort " était en cours.
Une autopsie a également été ordonnée afin d’éclaircir les causes du décès. De leur côté, les gendarmes ont procvédé à des constatations de police technique et scientifique sur les lieux de la découverte.