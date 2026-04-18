Accident mortel sur le pont Flaubert à Rouen : un motard de 24 ans perd la vie

SEINE-MARITIME

Un homme de 24 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de vendredi à samedi sur le pont Flaubert, à Rouen. Le drame a entraîné la fermeture temporaire de l’axe dans le sens rive gauche vers rive droite