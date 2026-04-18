Accident mortel sur le pont Flaubert à Rouen : un motard de 24 ans perd la vie

Les secours ont été alertés à 23h06 pour un accident impliquant un motard seul. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont confirmé la gravité de la situation. Trois engins et sept pompiers ont été mobilisés, aux côtés du SMUR, de la police nationale et des services de voirie.
Huit témoins choqués
Sur place, les équipes de secours ont procédé aux reconnaissances, à la sécurisation de la zone et au balisage de l’intervention. Malgré leur mobilisation, la victime, un homme âgé de 24 ans, n’a pas pu être sauvée.
Le bilan fait également état de huit témoins choqués par la violence de la scène. Restés sur place, ils ont bénéficié de la mise en place d’une cellule téléphonique médico-psychologique.
Le bilan fait également état de huit témoins choqués par la violence de la scène. Restés sur place, ils ont bénéficié de la mise en place d’une cellule téléphonique médico-psychologique.
Circulation interrompue jusqu’à 2 heures du matin
Le pont Flaubert a été fermé à la circulation dans le sens rive gauche vers rive droite afin de permettre les constatations de police ainsi que la prise en charge du corps par les pompes funèbres.
Selon les informations communiquées par les secours, la réouverture de l’axe était prévue aux alentours de 2 heures du matin.
Selon les informations communiquées par les secours, la réouverture de l’axe était prévue aux alentours de 2 heures du matin.