L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

À leur arrivée, les fonctionnaires ont constaté l’effraction de la porte d’entrée avant de pénétrer dans le logement. Trois jeunes hommes ont alors été interpellés sur place.



Les mis en cause sont âgés de 18 ans pour l’un, et de 17 ans pour les deux autres. Ils ont été placés en garde à vue afin de déterminer les circonstances exactes des faits et vérifier leur implication dans d’éventuels autres cambriolages dans le secteur.