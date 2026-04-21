L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

Une joggeuse qui a remarqué la présence d'individus cagoulés dans l'enceinte d'une propriété. ERlla a appelé la police - Illustration
Trois individus ont été interpellés lundi matin à L’Étang-la-Ville après un vol par effraction commis dans une habitation située route de Noisy. Les suspects ont été surpris à l’intérieur du pavillon par les policiers de la Brfigade anti-criminalité (BAC), alertés par le centre d'information et de commandement (CIC) suite à un appel au 17.
C’est une joggeuse qui a signalé la présence de plusieurs individus cagoulés dans le jardin d'une propriété et a immédiatement prévenu la police.
Porte forcée
À leur arrivée, les fonctionnaires ont constaté l’effraction de la porte d’entrée avant de pénétrer dans le logement. Trois jeunes hommes ont alors été interpellés sur place.
Les mis en cause sont âgés de 18 ans pour l’un, et de 17 ans pour les deux autres. Ils ont été placés en garde à vue afin de déterminer les circonstances exactes des faits et vérifier leur implication dans d’éventuels autres cambriolages dans le secteur.
Les mis en cause sont âgés de 18 ans pour l’un, et de 17 ans pour les deux autres. Ils ont été placés en garde à vue afin de déterminer les circonstances exactes des faits et vérifier leur implication dans d’éventuels autres cambriolages dans le secteur.