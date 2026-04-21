Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

YVELINES


Publié le Mardi 21 Avril 2026 à 15:08

Trois jeunes hommes ont été arrêtés lundi matin à L’Étang-la-Ville après avoir pénétré par effraction dans un pavillon route de Noisy. Une joggeuse, témoin de la scène, a donné l’alerte.



Une joggeuse qui a remarqué la présence d'individus cagoulés dans l'enceinte d'une propriété. ERlla a appelé la police - Illustration
Une joggeuse qui a remarqué la présence d'individus cagoulés dans l'enceinte d'une propriété. ERlla a appelé la police - Illustration
Trois individus ont été interpellés lundi matin à L’Étang-la-Ville après un vol par effraction commis dans une habitation située route de Noisy. Les suspects ont été surpris à l’intérieur du pavillon par les policiers de la Brfigade anti-criminalité (BAC), alertés par le centre d'information et de commandement (CIC) suite à un appel au 17.

C’est une joggeuse qui a signalé la présence de plusieurs individus cagoulés dans le jardin d'une propriété et a immédiatement prévenu la police.

Porte forcée

À leur arrivée, les fonctionnaires ont constaté l’effraction de la porte d’entrée avant de pénétrer dans le logement. Trois jeunes hommes ont alors été interpellés sur place.

Les mis en cause sont âgés de 18 ans pour l’un, et de 17 ans pour les deux autres. Ils ont été placés en garde à vue afin de déterminer les circonstances exactes des faits et vérifier leur implication dans d’éventuels autres cambriolages dans le secteur.




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Porcheville : jets de colis au-dessus du centre pénitentiaire pour mineurs, deux interpellations

21/04/2026

L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

21/04/2026

Cambriolage dans une boulangerie à Maisons-Laffitte : trois suspects interpellés

21/04/2026

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

19/04/2026

Conflans-Sainte-Honorine : une femme poursuit le voleur de son sac à main

11/04/2026

Deux contrôleurs de bus agressés lors d’un contrôle à Saint-Germain-en-Laye

09/04/2026

Mantes-la-Ville : sous la menace d'un couteau, une femme contrainte de retirer de l’argent

09/04/2026

Yvelines. Disparition inquiétante : un jeune homme de 21 ans recherché, appel à témoins

07/04/2026

Versailles : refus d’obtempérer, deux jeunes de 18 ans interpellés après un accident

07/04/2026

Faux policier à Andrésy : contrôle improvisé, garde à vue bien réelle

06/04/2026

Versailles : un collier arraché, le suspect traqué puis interpellé grâce aux caméras

03/04/2026

Surpris en train d’incendier une tractopelle à Limay, près de Mantes, un jeune homme condamné à un an de prison

03/04/2026

Une mère et son compagnon condamnés pour avoir contraint une adolescente à filmer leurs rapports sexuels

30/03/2026

Croissy-sur-Seine : trois mineurs interpellés en flagrant délit de cambriolage

25/03/2026

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

23/03/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

Deux contrôleurs de bus agressés lors d’un contrôle à Saint-Germain-en-Laye

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

Surpris en train d’incendier une tractopelle à Limay, près de Mantes, un jeune homme condamné à un an de prison

Mantes-la-Ville : sous la menace d'un couteau, une femme contrainte de retirer de l’argent

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags