Connectez-vous S'inscrire

À L’Habit, l’eau du robinet déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons

EURE


Mardi 21 Avril 2026 - 15:37

Des analyses sanitaires ont révélé un dépassement du seuil de nitrates dans l’eau potable. Par précaution, à L'Habit, les femmes enceintes et les nourrissons sont invités à ne pas consommer l’eau du robinet.




L'eau du riobinet est fortement déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons, prévient l'ARS Normandie - Illustration © Pixabay
L'eau du riobinet est fortement déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons, prévient l'ARS Normandie - Illustration © Pixabay
Les habitants de L’Habit, dans l'Eure, sont concernés par une recommandation sanitaire diffusée ce mardi 21 avril. L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie signale un dépassement du seuil réglementaire de nitrates dans l’eau distribuée sur la commune.

Les analyses menées à la station de traitement de L’Habit ainsi que sur le réseau ont confirmé des concentrations supérieures à la limite de qualité fixée à 50 mg/L.

Femmes enceintes et nourrissons concernés

En conséquence, la consommation de l’eau du robinet est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons pour la boisson et les usages alimentaires (préparation des biberons, cuisine).

Pour le reste de la population, l’eau peut continuer à être consommée normalement, précise l’ARS.

Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée d’Eure (SIAVE) doit également relayer ces consignes auprès des habitants concernés.




FIL INFO

À L’Habit, l’eau du robinet déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons

21/04/2026

Liquidation judiciaire du Triangle à Évreux : la fermeture du supermarché se confirme

21/04/2026

Auffay : important incendie dans une maison, 37 sapeurs-pompiers sur place

21/04/2026

Le Havre : incendie maîtrisé rue Stendhal, 40 foyers bientôt réalimentés en électricité

20/04/2026

Le Havre : important incendie rue Stendhal, un bâtiment désaffecté et une habitation touchés

20/04/2026
AUDIO