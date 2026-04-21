À L’Habit, l’eau du robinet déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons

L'eau du riobinet est fortement déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons, prévient l'ARS Normandie - Illustration © Pixabay
Les habitants de L’Habit, dans l'Eure, sont concernés par une recommandation sanitaire diffusée ce mardi 21 avril. L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie signale un dépassement du seuil réglementaire de nitrates dans l’eau distribuée sur la commune.
Les analyses menées à la station de traitement de L’Habit ainsi que sur le réseau ont confirmé des concentrations supérieures à la limite de qualité fixée à 50 mg/L.
Les analyses menées à la station de traitement de L’Habit ainsi que sur le réseau ont confirmé des concentrations supérieures à la limite de qualité fixée à 50 mg/L.
Femmes enceintes et nourrissons concernés
En conséquence, la consommation de l’eau du robinet est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons pour la boisson et les usages alimentaires (préparation des biberons, cuisine).
Pour le reste de la population, l’eau peut continuer à être consommée normalement, précise l’ARS.
Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée d’Eure (SIAVE) doit également relayer ces consignes auprès des habitants concernés.
Pour le reste de la population, l’eau peut continuer à être consommée normalement, précise l’ARS.
Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée d’Eure (SIAVE) doit également relayer ces consignes auprès des habitants concernés.