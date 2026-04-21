À L’Habit, l’eau du robinet déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons

Les habitants de L’Habit, dans l'Eure, sont concernés par une recommandation sanitaire diffusée ce mardi 21 avril. L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie signale un dépassement du seuil réglementaire de nitrates dans l’eau distribuée sur la commune.



Les analyses menées à la station de traitement de L’Habit ainsi que sur le réseau ont confirmé des concentrations supérieures à la limite de qualité fixée à 50 mg/L.