Petit-Couronne. Au guidon d'une moto non homologuée, il est interpellé pour refus d'obtempérer

Des policiers en sécurisation sur la commune de Petit-Couronne, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime) ont interpellé, mercredi 12 avril vers 20 heures, un pilote de moto en infraction. Ce dernier, âgé de 29 ans, circulait avenue Jean-Jaurès au guidon d'une Yamaha non homologuée pour la route et sans casque.



Alors que le jeune homme venait de s'arrêter et de poser pied à terre, à la vue des forces de l'ordre il a tenté de redémarrer sa moto. N'y parvenant pas, il a d'abord tenté de s'enfuir en la poussant puis l'a finalement abadonnée pour partir en courant, poursuivi par les policiers.



Interpellé un peu plus loin pour refus d'obtempérer, le fuyard a été placé en garde à vue.