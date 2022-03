Petit-Caux : une odeur suspecte provoque l'évacuation et la fermeture de Ludi'Bulle

Le complexe sportif Ludi'Bulle, qui comprend notamment une piscine et une patinoire, au Petit-Caux, près de Dieppe, a été fermée pour des raisons de sécurité ce dimanche matin.



Peu après 9 heures, une odeur nauséabonde, selon le terme employé par les sapeurs-pompiers, a été ressentie dans certains locaux du complexe ouvert au public toute l'année. L'ensemble de l'établissement a été évacué par précaution le temps pour les secours de procéder à une reconnaissance et de déterminer la nature et l'origine de cette odeur.