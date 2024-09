Pas-de-Calais : 8 migrants perdent la vie dans le naufrage de leur embarcation

Arrivé sur zone, l'équipage du Minck a constaté que l'embarcation se dirigeait vers la plage d'Ambleteuse et ne pouvait « proposer une quelconque assistance depuis la mer, avant que l'embarcation n'atteigne la plage », indique ce matin la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.



L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale et le navire Minck ont été engagés pour rechercher d'éventuels naufragés en mer, tandis que les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont intervenus pour porter assistance aux victimes à terre.



Le bilan est lourd : huit personnes, malgré les soins d'urgence prodigués, ont été déclarées décédées. Six autres, dont un nourrisson en état d'hypothermie, ont été transportés en urgence relative vers des hôpitaux du département. Le bateau, qui s'est fracassé contre des rochers avant de s'échouer sur l'estran, transportait 59 hommes, femmes et enfants. Il s'agirait des ressortissants d'Érythrée, de Syrie, d'Égypte, d'Iran, du Soudan et d'Afghanistan.