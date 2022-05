Orages, pluie, grêle : la Seine-Maritime et l’Eure sont en vigilance orange ce vendredi

Des orages violents accompagnés d’averses ont éclaté en fin de nuit en Seine-Maritime et dans l’Eure. Les deux départements ont été placés en vigilance orange « orages » par Météo-France à compter de ce vendredi 20 mai.« Une nouvelle dégradation orageuse est attendue pour aujourd'hui vendredi. Des orages organisés assez nombreux et parfois violents progressent en matinée », observe la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué publié ce matin.Les cellules orageuses les plus marquées peuvent alors s'accompagner de fortes intensités pluvieuses (de l'ordre de 15 à 30mm en peu de temps), et de chutes de grêle notables, selon les prévisions de Météo-France.Des fortes rafales de vent sont attendues à proximité des orages les plus violents, de 80 à 100 km/h, parfois plus. L'activité électrique est parfois forte.