Canicule précoce : jusqu’à 35°C attendus en Normandie en ce début de semaine

Une vague de chaleur particulièrement précoce pour une fin mai s’installe sur la Normandie en ce début de semaine. Plusieurs départements ont été placés en vigilance canicule ou fortes chaleurs par les préfectures et Météo-France, avec des températures pouvant localement atteindre 35°C jusqu’au milieu de semaine.
Dans le détail, le Calvados et l’Orne basculent en vigilance jaune canicule à partir de minuit, avec des maximales attendues entre 31 et 35°C dans les terres mardi et mercredi. Les nuits resteront également très douces, avec des minimales comprises entre 15 et 22°C selon les secteurs.
Dans le détail, le Calvados et l’Orne basculent en vigilance jaune canicule à partir de minuit, avec des maximales attendues entre 31 et 35°C dans les terres mardi et mercredi. Les nuits resteront également très douces, avec des minimales comprises entre 15 et 22°C selon les secteurs.
Vigilance Orange dans la Manche
La Manche est placée en vigilance orange canicule jusqu’à mercredi soir inclus. La préfecture évoque des températures dépassant les 30°C en journée, jusqu’à 35°C localement, avec des nuits tropicales autour de 18 à 20°C.
Dans l’Eure et en Seine-Maritime, les préfectures alertent aussi sur les fortes chaleurs attendues tout au long du début de semaine. Les autorités rappellent les consignes de prudence, notamment pour les personnes âgées, les enfants, les travailleurs en extérieur et les personnes fragiles.
Dans l’Eure et en Seine-Maritime, les préfectures alertent aussi sur les fortes chaleurs attendues tout au long du début de semaine. Les autorités rappellent les consignes de prudence, notamment pour les personnes âgées, les enfants, les travailleurs en extérieur et les personnes fragiles.
Des températures exceptionnellement élevées pour la saison
Selon les tendances météo, cet épisode de chaleur pourrait figurer parmi les plus précoces observés à l’échelle nationale pour une fin mai. Les prévisionnistes évoquent des températures largement supérieures aux normales de saison sur une grande partie du nord-ouest du pays.
Un rafraîchissement progressif est envisagé à partir de jeudi sur la Normandie, avec une baisse des températures attendue par l’ouest.
Un rafraîchissement progressif est envisagé à partir de jeudi sur la Normandie, avec une baisse des températures attendue par l’ouest.
A SAVOIR
Les principaux conseils de prudence
* Boire régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif
* Éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes
* Maintenir les logements au frais en journée
* Donner régulièrement des nouvelles aux personnes fragiles ou isolées
* Ne jamais laisser un enfant ou un animal dans un véhicule stationné
* Appeler le 15 ou le 112 en cas de malaise ou de comportement inhabituel
Les principaux conseils de prudence
* Boire régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif
* Éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes
* Maintenir les logements au frais en journée
* Donner régulièrement des nouvelles aux personnes fragiles ou isolées
* Ne jamais laisser un enfant ou un animal dans un véhicule stationné
* Appeler le 15 ou le 112 en cas de malaise ou de comportement inhabituel