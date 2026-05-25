Canicule précoce : jusqu’à 35°C attendus en Normandie en ce début de semaine

Une vague de chaleur particulièrement précoce pour une fin mai s’installe sur la Normandie en ce début de semaine. Plusieurs départements ont été placés en vigilance canicule ou fortes chaleurs par les préfectures et Météo-France, avec des températures pouvant localement atteindre 35°C jusqu’au milieu de semaine.



Dans le détail, le Calvados et l’Orne basculent en vigilance jaune canicule à partir de minuit, avec des maximales attendues entre 31 et 35°C dans les terres mardi et mercredi. Les nuits resteront également très douces, avec des minimales comprises entre 15 et 22°C selon les secteurs.