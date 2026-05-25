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Le Havre : un pavillon ravagé par les flammes après un feu de haie

SEINE-MARITIME


Lundi 25 Mai 2026 - 19:59

[ACTUALISÉ] - Le feu s’est déclaré en fin d'après-midi rue de la Bigne-à-Fosse, au Havre. Parti d’une haie, il s’est propagé à un pavillon entièrement embrasé à l’arrivée des secours. Aucun blessé n’est signalé à ce stade.




Vingt-huit sapeurs-pompiers sont intervenus avec deux lances à incendie - Illustration
Vingt-huit sapeurs-pompiers sont intervenus avec deux lances à incendie - Illustration
Un violent incendie mobilise les secours ce lundi soir rue de la Bigne-à-Fosse, au Havre. Parti d’une haie, le feu s’est rapidement propagé à un pavillon voisin, totalement embrasé à l’arrivée des sapeurs-pompiers.

A lire aussi : Le Havre : feu d’habitation rue de la Bigne-à-Fosse, évitez le secteur

L’intervention a débuté vers 18h39. Pas moins de 28 sapeurs-pompiers, appuyés par neuf engins et un chef de groupe, ont été engagés sur place. Deux lances ont été déployées pour combattre le sinistre et éviter toute propagation aux habitations voisines.

Aucune victime à déplorer

Selon les premiers éléments communiqués par les secours, aucune victime n’est à déplorer à ce stade. Les opérations d’extinction étaient toujours en cours en début de soirée.

Les autorités demandent aux riverains et automobilistes d’éviter le secteur afin de faciliter l’accès des secours.

Une enquête a été ouverte par la police afin d'établir l'origine du départ de feu.
 



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