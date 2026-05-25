Le Havre : un pavillon ravagé par les flammes après un feu de haie

SEINE-MARITIME

[ACTUALISÉ] - Le feu s’est déclaré en fin d'après-midi rue de la Bigne-à-Fosse, au Havre. Parti d’une haie, il s’est propagé à un pavillon entièrement embrasé à l’arrivée des secours. Aucun blessé n’est signalé à ce stade.