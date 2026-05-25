Le Havre : un pavillon ravagé par les flammes après un feu de haie

Un violent incendie mobilise les secours ce lundi soir rue de la Bigne-à-Fosse, au Havre. Parti d’une haie, le feu s’est rapidement propagé à un pavillon voisin, totalement embrasé à l’arrivée des sapeurs-pompiers.
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L’intervention a débuté vers 18h39. Pas moins de 28 sapeurs-pompiers, appuyés par neuf engins et un chef de groupe, ont été engagés sur place. Deux lances ont été déployées pour combattre le sinistre et éviter toute propagation aux habitations voisines.
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Aucune victime à déplorer
Selon les premiers éléments communiqués par les secours, aucune victime n’est à déplorer à ce stade. Les opérations d’extinction étaient toujours en cours en début de soirée.
Les autorités demandent aux riverains et automobilistes d’éviter le secteur afin de faciliter l’accès des secours.
Une enquête a été ouverte par la police afin d'établir l'origine du départ de feu.
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