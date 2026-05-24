Gonfreville-l’Orcher : les 8 Fermes fêtent leurs 40 ans avec une journée autour du terroir normand

Les 8 Fermes célèbrent leurs 40 ans samedi 30 mai, à Gonfreville-l’Orcher (Seine-Maritime). Une journée festive et familiale est proposée de 10h à 19h, avec animations agricoles, dégustations, concerts et rencontres avec les producteurs locaux.
Au programme : démonstrations de chien de troupeau, tonte de moutons, ruche pédagogique, fabrication d’huile de colza, mini-ferme, dégustations et restauration sur place.
Plusieurs producteurs normands seront présents, parmi lesquels La Houssaye, Bruyère, Fourneaux, Pré d’Artemare, Leroux, Confais, F&L Chips 76, la Ferme du Pradon, Bergerie, JJAP, Fosses ou encore la Ferme Carrhée.
Entrée libre. Musique live de 13h à 19h.
Plusieurs producteurs normands seront présents, parmi lesquels La Houssaye, Bruyère, Fourneaux, Pré d’Artemare, Leroux, Confais, F&L Chips 76, la Ferme du Pradon, Bergerie, JJAP, Fosses ou encore la Ferme Carrhée.
Entrée libre. Musique live de 13h à 19h.
Dans la même rubrique