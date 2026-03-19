Municipales à Sotteville-lès-Rouen : la préfecture attribue les bugs de remontée des résultats à une erreur de la commune

SEINE-MARITIME

Des résultats erronés ont été affichés dimanche soir sur le site du ministère de l’Intérieur pour le premier tour des municipales à Sotteville-lès-Rouen. La préfecture de Seine-Maritime explique que l’anomalie provient d’une confusion dans le tableur utilisé par la commune.