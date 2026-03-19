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Municipales à Sotteville-lès-Rouen : la préfecture attribue les bugs de remontée des résultats à une erreur de la commune

SEINE-MARITIME



Jeudi 19 Mars 2026 - 18:33



Des résultats erronés ont été affichés dimanche soir sur le site du ministère de l’Intérieur pour le premier tour des municipales à Sotteville-lès-Rouen. La préfecture de Seine-Maritime explique que l’anomalie provient d’une confusion dans le tableur utilisé par la commune.



L'hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen
L'hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen
Des précisions étaient attendues après les dysfonctionnements constatés dimanche 15 mars au soir lors de la publication des résultats du premier tour des élections municipales à Sotteville-lès-Rouen. Dans un communiqué, la préfecture de la Seine-Maritime affirme que des erreurs ont bien été repérées vers 21 heures au moment de la mise en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur.

Selon les services de l’État, la correction a été engagée sans délai. La préfecture indique avoir contacté la commune, chargée de saisir les données issues du dépouillement sur la plateforme dédiée à l’envoi informatisé des résultats électoraux. Les chiffres rectifiés ont ensuite été publiés vers 22 heures.

Une confusion entre deux codes

L’enquête technique menée ensuite entre les services de l’État et ceux de la ville a permis d’identifier l’origine du problème. D’après la préfecture, une confusion entre les « codes de dépôt » et les « codes panneaux » des listes, dans un tableur conçu par la commune pour transmettre les résultats, a conduit à une inversion des listes.

Cette erreur aurait eu pour effet d’attribuer de mauvais scores aux candidats en lice. La préfecture insiste sur ce point : ni ses services, ni le système de transmission mis en place par l’État ne seraient à l’origine du bug constaté dimanche soir.

Le communiqué précise par ailleurs que des erreurs comparables ont aussi été relevées ailleurs en France. En prévision du second tour, de nouveaux tests ont été réalisés avec les communes concernées afin de sécuriser la remontée des résultats.
 

A SAVOIR - Ce qui fait foi juridiquement

La préfecture rappelle que les résultats officiels d’une élection municipale sont proclamés par le président du bureau de vote centralisateur.
Ce sont le procès-verbal et la feuille de proclamation qui lui est annexée qui ont une valeur juridique.
Les chiffres diffusés en ligne ne constituent donc pas, à eux seuls, la référence légale.



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