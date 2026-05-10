Le Havre : le suspect mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable

SEINE-MARITIME

L’enquête sur le décès par défenestration d’une sexagénaire retrouvée au pied de son immeuble au Havre a franchi une nouvelle étape. Le suspect interpellé après les faits a été mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable puis placé en détention provisoire.