Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : le suspect mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable

SEINE-MARITIME


Dimanche 10 Mai 2026 - 20:45

L’enquête sur le décès par défenestration d’une sexagénaire retrouvée au pied de son immeuble au Havre a franchi une nouvelle étape. Le suspect interpellé après les faits a été mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable puis placé en détention provisoire.




Le corps de la victime, une femme d'une soixantaine d'années, avait été découvert au pied de cet immeuble de la rue Louis Blanc au Havre - Illustration © Google Maps
Le corps de la victime, une femme d'une soixantaine d'années, avait été découvert au pied de cet immeuble de la rue Louis Blanc au Havre - Illustration © Google Maps
 L'homme interpellé après la mort d'une femme retrouvée sans vie au pied de son immeuble au Havre a été mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable puis placé en détention provisoire.

Le drame s’est produit jeudi 8 mai, rue Louis-Blanc, au Havre. Une femme d’une soixantaine d’années avait été découverte au bas de son immeuble vers 16 heures. Malgré l’intervention rapide des secours, elle avait succombé à ses blessures.


Dans l’appartement de la victime se trouvait alors un homme d’une cinquantaine d’années, fortement alcoolisé. Il avait été interpellé puis placé en garde à vue pour homicide volontaire.

La vulnérabilité de la victime confirmée

Dans un nouveau communiqué transmis ce diman che soir, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, indique qu’une information judiciaire a été ouverte.

Les investigations menées depuis jeudi ont permis de confirmer « l’état de vulnérabilité de la victime », notamment en raison d’importantes difficultés à se mouvoir.

Le suspect, déjà connu de la justice pour des faits de violences volontaires, n’a pas reconnu les faits pendant sa garde à vue, précise également le parquet.

Pas de contexte intrafamilial

Les premiers éléments de l’enquête avaient révélé que des voisins avaient entendu une dispute et des insultes peu avant le drame.

Le parquet avait par ailleurs précisé que le suspect placé en garde à vue au commissariat du Havre n’était pas le compagnon de la victime. Hébergé par cette dernière, il n’existait selon les enquêteurs aucune plainte ni main courante signalant des violences ou tensions antérieures entre eux.

Le suspect a été placé en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations.



FIL INFO

Le Havre : le suspect mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable

10/05/2026

Une cycliste tuée dans une collision avec une voiture près de Rouen

10/05/2026

Accident sur l’A13 près d’Oissel : sept personnes impliquées, trois kilomètres de bouchons

09/05/2026

Harfleur : un arbre tombe sur les caténaires, le trafic SNCF interrompu sur la ligne Paris – Le Havre

09/05/2026

Le Havre : une sexagénaire retrouvée morte au pied de son immeuble, un homme placé en garde à vue

09/05/2026
AUDIO