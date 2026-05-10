Le Havre : le suspect mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable

Le corps de la victime, une femme d'une soixantaine d'années, avait été découvert au pied de cet immeuble de la rue Louis Blanc au Havre - Illustration © Google Maps
L'homme interpellé après la mort d'une femme retrouvée sans vie au pied de son immeuble au Havre a été mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable puis placé en détention provisoire.
Le drame s’est produit jeudi 8 mai, rue Louis-Blanc, au Havre. Une femme d’une soixantaine d’années avait été découverte au bas de son immeuble vers 16 heures. Malgré l’intervention rapide des secours, elle avait succombé à ses blessures.
Le drame s’est produit jeudi 8 mai, rue Louis-Blanc, au Havre. Une femme d’une soixantaine d’années avait été découverte au bas de son immeuble vers 16 heures. Malgré l’intervention rapide des secours, elle avait succombé à ses blessures.
Dans l’appartement de la victime se trouvait alors un homme d’une cinquantaine d’années, fortement alcoolisé. Il avait été interpellé puis placé en garde à vue pour homicide volontaire.
La vulnérabilité de la victime confirmée
Dans un nouveau communiqué transmis ce diman che soir, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, indique qu’une information judiciaire a été ouverte.
Les investigations menées depuis jeudi ont permis de confirmer « l’état de vulnérabilité de la victime », notamment en raison d’importantes difficultés à se mouvoir.
Le suspect, déjà connu de la justice pour des faits de violences volontaires, n’a pas reconnu les faits pendant sa garde à vue, précise également le parquet.
Les investigations menées depuis jeudi ont permis de confirmer « l’état de vulnérabilité de la victime », notamment en raison d’importantes difficultés à se mouvoir.
Le suspect, déjà connu de la justice pour des faits de violences volontaires, n’a pas reconnu les faits pendant sa garde à vue, précise également le parquet.
Pas de contexte intrafamilial
Les premiers éléments de l’enquête avaient révélé que des voisins avaient entendu une dispute et des insultes peu avant le drame.
Le parquet avait par ailleurs précisé que le suspect placé en garde à vue au commissariat du Havre n’était pas le compagnon de la victime. Hébergé par cette dernière, il n’existait selon les enquêteurs aucune plainte ni main courante signalant des violences ou tensions antérieures entre eux.
Le suspect a été placé en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations.
Le parquet avait par ailleurs précisé que le suspect placé en garde à vue au commissariat du Havre n’était pas le compagnon de la victime. Hébergé par cette dernière, il n’existait selon les enquêteurs aucune plainte ni main courante signalant des violences ou tensions antérieures entre eux.
Le suspect a été placé en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations.