Deux bateaux de plaisance ravagés par les flammes et coulés dans le port de Venables

EURE

Deux bateaux de plaisance ont été entièrement détruits par un violent incendie dimanche après-midi dans le port de Venables, aux Trois Lacs, dans l’Eure. Les embarcations ont fini par couler. Un homme de 80 ans a été légèrement blessé.