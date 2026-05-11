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Deux bateaux de plaisance ravagés par les flammes et coulés dans le port de Venables

EURE


Lundi 11 Mai 2026 - 09:39

Deux bateaux de plaisance ont été entièrement détruits par un violent incendie dimanche après-midi dans le port de Venables, aux Trois Lacs, dans l’Eure. Les embarcations ont fini par couler. Un homme de 80 ans a été légèrement blessé.




Deux bateaux de plaisance ravagés par les flammes et coulés dans le port de Venables
Un spectaculaire incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi dans le port de plaisance de Venables, sur la commune des Trois Lacs. Deux bateaux de plaisance ont été entièrement détruits par les flammes avant de couler dans le bassin.

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été alertés à 15h25 pour ce sinistre particulièrement délicat à maîtriser. Au total, 54 pompiers, dont huit venus de Seine-Maritime, ont été engagés sur l’intervention.


Les deux bateaux ont sombré

À leur arrivée, les secours ont été confrontés à un violent feu touchant deux embarcations amarrées dans le port de Venables. Malgré l’important dispositif déployé, les flammes ont entièrement ravagé les deux bateaux, qui ont fini par sombrer dans le port après plus d’une heure de lutte contre l’incendie. 

Le propriétaire du bateau à l’origine du sinistre, un homme âgé de 80 ans, a été légèrement blessé. Pris en charge par les secours, il a été transporté vers l’hôpital de Vernon.

Un risque de pollution surveillé

Au cours de l’intervention, les pompiers ont également signalé un début de pollution dans le port de plaisance. Les hydrocarbures présents dans les réservoirs des embarcations ont notamment suscité l’attention des autorités. Par précaution, un « buvard » absorbant a été déployé à la surface de l’eau. 

L’intervention des secours s’est achevée vers 20h10. Les circonstances exactes du départ de feu restent à déterminer.




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