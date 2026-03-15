Municipales 2026 dans l’Eure : neuf communes devront revoter dimanche 22 mars

Dans le département, 575 listes ont été élues dès le premier tour. Le scrutin n’est toutefois pas totalement clos : neuf communes de l’Eure basculent vers un second tour prévu le 22 mars 2026, indique ce soir la préfecture.
La participation, ce dimanche 15 mars, marque une nette hausse par rapport au premier tour de 2020, où elle s’établissait à 44,92 %. Elle reste en revanche en retrait par rapport à 2014, lorsque 64,46 % des inscrits s’étaient déplacés. Ces chiffres confirment un regain d’intérêt pour le scrutin local, sans retrouver encore le niveau d’avant la crise sanitaire.
La participation, ce dimanche 15 mars, marque une nette hausse par rapport au premier tour de 2020, où elle s’établissait à 44,92 %. Elle reste en revanche en retrait par rapport à 2014, lorsque 64,46 % des inscrits s’étaient déplacés. Ces chiffres confirment un regain d’intérêt pour le scrutin local, sans retrouver encore le niveau d’avant la crise sanitaire.
Un deuxième tour dans neuf communes
Un second tour sera organisé diman che prochain dans les communes suivantes :
• Bernay
• Combon
• Évreux
• Gaillon
• La Chapelle-Hareng
• Les Andelys
• Louviers
• Pullay
• Terres de Bord
Pour toutes les autres communes concernées, le verdict des urnes est déjà connu à l’issue de ce premier tour. Les résultats détaillés, commune par commune, sont consultables sur la plateforme officielle du ministère de l’Intérieur.
• Bernay
• Combon
• Évreux
• Gaillon
• La Chapelle-Hareng
• Les Andelys
• Louviers
• Pullay
• Terres de Bord
Pour toutes les autres communes concernées, le verdict des urnes est déjà connu à l’issue de ce premier tour. Les résultats détaillés, commune par commune, sont consultables sur la plateforme officielle du ministère de l’Intérieur.
FOCUS
À Merey, un gros bourg de 347 habitants proche de Pacy-sur-Eure, la liste « Merey uni », conduite par le maire sortant, Gérard Petit, remporte l’élection municipale dès le premier tour du scrutin avec 98 voix (57,65%). Elle obtient neuf sièges sur 11. Les élus sont : Gérard Petit, Nelly Ledru, Romain Bourgine, Hailee Tindale, Mathis Baudry, Brigitte Albert, Fabien Lecerf, Marie-Rose Malsang, Jérémy Barbier.
La liste « Ensemble pour Merey », emmenée par un adjoint sortant Éric Kéléchian rassemble 72 suffrages (42,35%) et obient deux sièges (Éric Kéléchian et Véronique Cudorge)
Participation et résultats
Sur 266 électeurs inscrits, 176 votants (170 suffrages exprimés) se sont déplacés aux urnes dans la commune.
À Merey, un gros bourg de 347 habitants proche de Pacy-sur-Eure, la liste « Merey uni », conduite par le maire sortant, Gérard Petit, remporte l’élection municipale dès le premier tour du scrutin avec 98 voix (57,65%). Elle obtient neuf sièges sur 11. Les élus sont : Gérard Petit, Nelly Ledru, Romain Bourgine, Hailee Tindale, Mathis Baudry, Brigitte Albert, Fabien Lecerf, Marie-Rose Malsang, Jérémy Barbier.
La liste « Ensemble pour Merey », emmenée par un adjoint sortant Éric Kéléchian rassemble 72 suffrages (42,35%) et obient deux sièges (Éric Kéléchian et Véronique Cudorge)
Participation et résultats
Sur 266 électeurs inscrits, 176 votants (170 suffrages exprimés) se sont déplacés aux urnes dans la commune.