Municipales 2026 dans l’Eure : neuf communes devront revoter dimanche 22 mars

Dans le département, 575 listes ont été élues dès le premier tour. Le scrutin n’est toutefois pas totalement clos : neuf communes de l’Eure basculent vers un second tour prévu le 22 mars 2026, indique ce soir la préfecture.



La participation, ce dimanche 15 mars, marque une nette hausse par rapport au premier tour de 2020, où elle s’établissait à 44,92 %. Elle reste en revanche en retrait par rapport à 2014, lorsque 64,46 % des inscrits s’étaient déplacés. Ces chiffres confirment un regain d’intérêt pour le scrutin local, sans retrouver encore le niveau d’avant la crise sanitaire.