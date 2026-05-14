Disparition inquiétante près de Rouen : Sarah retrouvée saine et sauve

L’appel à témoins lancé par la police nationale de Seine-Maritime après la disparition inquiétante d’une adolescente de 16 ans à Canteleu, près de Rouen, a pris fin. La jeune fille a été retrouvée saine et sauve mercredi.
La police avait diffusé un avis de recherche après la disparition de Sarah survenue jeudi 8 mai en soirée. Les enquêteurs indiquaient qu’elle pouvait se trouver dans le secteur d’Amiens, dans la Somme.
La police avait diffusé un avis de recherche après la disparition de Sarah survenue jeudi 8 mai en soirée. Les enquêteurs indiquaient qu’elle pouvait se trouver dans le secteur d’Amiens, dans la Somme.
Appel à témoins terminé
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la police nationale de Seine-Maritime a annoncé la fin de l’appel à témoins et remercié les personnes ayant relayé les informations diffusées ces derniers jours.
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