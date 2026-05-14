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Disparition inquiétante près de Rouen : Sarah retrouvée saine et sauve


Jeudi 14 Mai 2026 - 07:51

L’adolescente de 16 ans portée disparue depuis le 8 mai à Canteleu, près de Rouen, a été retrouvée saine et sauve mercredi. La police a annoncé la fin de l’appel à témoins diffusé ces derniers jours.




Sarah a été retrouvée saine et sauve signale la police
Sarah a été retrouvée saine et sauve signale la police
L’appel à témoins lancé par la police nationale de Seine-Maritime après la disparition inquiétante d’une adolescente de 16 ans à Canteleu, près de Rouen, a pris fin. La jeune fille a été retrouvée saine et sauve mercredi.

La police avait diffusé un avis de recherche après la disparition de Sarah survenue jeudi 8 mai en soirée. Les enquêteurs indiquaient qu’elle pouvait se trouver dans le secteur d’Amiens, dans la Somme.

Appel à témoins terminé

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la police nationale de Seine-Maritime a annoncé la fin de l’appel à témoins et remercié les personnes ayant relayé les informations diffusées ces derniers jours.



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