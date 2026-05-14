Disparition inquiétante près de Rouen : Sarah retrouvée saine et sauve

L’appel à témoins lancé par la police nationale de Seine-Maritime après la disparition inquiétante d’une adolescente de 16 ans à Canteleu, près de Rouen, a pris fin. La jeune fille a été retrouvée saine et sauve mercredi.



La police avait diffusé un avis de recherche après la disparition de Sarah survenue jeudi 8 mai en soirée. Les enquêteurs indiquaient qu’elle pouvait se trouver dans le secteur d’Amiens, dans la Somme.