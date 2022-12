Métropole de Rouen. Quatre jeunes en garde à vue pour vol avec violences en réunion

Quatre jeunes de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) sont en garde à vue ce vendredi matin à l'hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville. Ils ont été interpellés ce matin vers 4 heures, après avoir agressé deux jeunes gens, allée Eugène-Delacroix, à Rouen .



Un quart d'heure plus tôt, un équipage de police secours de passage rue Jean-Lecanuet, dans le secteur de l'hôtel de ville, avait été requis par deux jeunes gens, dont un était blessé au visage et n'avait pas de chaussures. Ce dernier a déclaré aux policiers que lui et son ami venaient d'être agressés par un groupe d'individus qui leur avaient dérobé leurs affaires, dont une paire de chaussures et une doudoune, ainsi qu'une sacoche contenant des papiers d'identité.