Mantes-la-Ville (Yvelines) : le conducteur du bus fait un malaise, 16 passagers blessés

Lire aussi

:

Affrontements entre deux bandes de jeunes à Houilles, deux blessés

Seize passagers d'un bus ont été blessés dans un accident de la circulation qui s'est produit ce lundi matin, peu avant 8h30, à(Yvelines). Le chauffeur du véhicule, salariés de la société TVM, a indiqué avoir fait un malaise alors qu'il circulait rue Jean-Jaouen. Il a alors perdu le contrôle du bus qui a terminé sa course dans un pavillon désaffecté.Sur place, les secours ont dénombré seize blessés tous en urgence relative, dont quatre enfants âgés entre 7 et 12 ans. Quatorze d'entre eux, dont deux des enfants, ont été transportés vers des hôpitaux de la région, à Mantes-la-Jolie et Meulan ainsi qu'à la clinique de Montgardé à Aubergenville. Deux adolescents de 12 ans, souffrant de légères contusions, ont été remis à leurs parents.Le bus a été pris en charge par une société de dépannage.L'enquête a été confiée à la brigade des accidents et délits routiers du commissariat de Mantes-la-Jolie. L'identité judiciaire a procédé quant à elle à des constatations de police technique.