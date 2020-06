Yvelines : affrontements entre deux bandes de jeunes à Houilles, deux blessés

Des jets de mortier ont été signalés sur le secteur et deux suspects, désignés par des riverains comme étant les auteurs de violences, ont été interpellés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite. Il s’agit de deux hommes âgés de 19 ans et originaires de Sartrouville et Argenteuil.



Des cocktails molotov préparés par les auteurs des violences ont été découverts sur les lieux et détruits par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC).