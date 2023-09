Maltraitance animale au Havre : une mère et ses deux fils convoqués devant la justice

Recherché par l’unité d’atteinte aux biens du commissariat du Havre, le suspect a été interpellé le 19 septembre et placé en garde à vue. Lors de la perquisition effectuée au domicile de sa mère, les enquêteurs ont découvert avec stupéfaction un triste spectacle : de nombreux animaux confinés dans un logement insalubre : des canards, chèvres, tortues, oiseaux inséparables ainsi que trois chiens Bully, enfermés dans une pièce remplie d'excréments, sans eau et nourriture.



Au cours de son audition, le mis en cause aurait déclaré avoir demandé, lors de son départ six semaines plus tôt, à son jeune frère et à sa mère de s'occuper des animaux. La mère a indiqué aux policiers que depuis qu'elle avait rencontré un nouveau compagnon, il y a un mois, elle était rarement chez elle. Quant au second fils, il a reconnu s'être occupé uniquement du chien qui lui appartient.