Les incendiaires d'une voiture volée arrêtés à Saint-Etienne-du-Rouvray

Alors qu'ils étaient en planque à proximité, les policiers ont aperçu trois individus qui s'approchaient de la voiture et ont aspergé l'intérieur d'un produit qu'ils ont ensuite enflammé. Sans attendre, les forces de l'ordre ont interpellé les incendiaires, trois jeunes âgés de 17, 18 et 20 ans, originaires de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Rouen.



Lors des constatations sur place, une paire de ciseaux et un couteau ont été découverts : ils auraient été utilisés pour ouvrir et dégrader le véhicule incendié, selon les déclarations des mis en cause qui ont été placés en garde à vue pour incendie volontaire en réunion.