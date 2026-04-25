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Le château d’Eu distingué pour son rôle dans l’histoire diplomatique franco-britannique

SEINE-MARITIME


Samedi 25 Avril 2026 - 11:54

Le château d’Eu, en Seine-Maritime, fait partie des quinze premiers sites français labellisés « Patrimoine de la diplomatie » par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.




Le châteazu d'Eu - Capture d'écran © Google Maps
Le châteazu d'Eu - Capture d'écran © Google Maps
Le château d’Eu entre dans le cercle des sites français reconnus pour leur place dans l’histoire diplomatique. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dévoilé les quinze premiers lieux labellisés « Patrimoine de la diplomatie » pour l’année 2026, dans le cadre de la présidence française du G7.

Ce nouveau label distingue des sites remarquables ayant accueilli, au fil de l’histoire, des événements liés aux relations internationales de la France. Les lieux retenus ont été choisis avec l’appui d’un comité éditorial composé de diplomates et d’historiens.

Une visite royale en 1843

En Normandie, le château d’Eu a été sélectionné pour un épisode marquant : la réception, en 1843, de la reine Victoria et du prince consort Albert par le roi Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie.

INFO+ 
Pour en savoir plus : https://www.chateau-eu.fr/

Cette rencontre est souvent présentée comme une première forme d’« entente cordiale » entre la France et le Royaume-Uni. Elle illustre aussi le poids des relations personnelles et familiales dans la diplomatie européenne du XIXe siècle.

De nouveaux sites doivent être distingués chaque année afin de mettre en valeur la diversité des territoires, des périodes historiques et des formes de diplomatie menées par la France.




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