Le château d’Eu distingué pour son rôle dans l’histoire diplomatique franco-britannique

Le château d’Eu entre dans le cercle des sites français reconnus pour leur place dans l’histoire diplomatique. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dévoilé les quinze premiers lieux labellisés « Patrimoine de la diplomatie » pour l’année 2026, dans le cadre de la présidence française du G7.



Ce nouveau label distingue des sites remarquables ayant accueilli, au fil de l’histoire, des événements liés aux relations internationales de la France. Les lieux retenus ont été choisis avec l’appui d’un comité éditorial composé de diplomates et d’historiens.