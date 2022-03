Le Petit-Quevilly : sept personnes verbalisées lors d’une opération de sécurisation

Dans le cadre de la lutte contre les points de deal et trafics de stupéfiants, une opération de sécurisation a été organisée sur réquisition du procureur de la République de Rouen, hier, mardi 22 mars, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Deux quartiers (Néruda et Jean-Jaurès) ont été plus particulièrement ciblés par les policiers qui ont procédé à des visites et contrôlés dans les hall d’immeubles.